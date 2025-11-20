UARU

На одной из локаций в Чернигове Vodafone Украина поддерживал связь во время восьмидневного блэкаута

Базова станція

Украинский оператор мобильной связи Vodafone поддерживает работу сети даже при длительном отсутствии электроснабжения. В качестве примера приводится случай на одной из локаций в Чернигове, где связь функционировала несмотря на восьмидневное отключение электроэнергии. Об этом рассказала PR-директор Vodafone Украина Виктория Рубан в эфире Громадського радіо.

Государственные органы продолжают повышать требования к операторам по стабильности работы во время блэкаутов. Сейчас готовность обеспечивать связь в течение 8-10 часов без электроэнергии считается недостаточной. Чиновники настаивают на увеличении количества базовых станций (БС), оборудованных генераторами.

Представительница второго по величине украинского мобильного оператора отметила, что выполнение растущих требований становится все более сложной задачей. «Нам постоянно повышают требования. И все время каким-то странным образом нам удается поддерживать связь», — заявила Виктория Рубан.

Длительные периоды без электроснабжения представляют серьезный вызов для сетевой инфраструктуры. При минимальном количестве часов со светом аккумуляторные батареи на БС не успевают как следует зарядиться. Несмотря на эти трудности, до 90% базовых станций Vodafone работают даже во время отключений электроэнергии.

PR-директор заверила, что полного отсутствия связи на больших территориях в течение длительного времени не бывает. Оператор принимает активные меры, чтобы поддерживать стабильность сети в критических условиях.

Чтобы улучшить автономность работы, компания перешла на современные литиевые аккумуляторы. Эти накопители энергии заряжаются быстрее и работают дольше по сравнению с предыдущими моделями. В то же время оператор значительно расширил парк генераторного оборудования.

«У нас уже работают более трех тысяч генераторов. Это на треть больше, чем в прошлом году. Дополнительно мы купили еще пять с половиной тысяч генераторов. Они уже направляются в Украину. Мы надеемся, что они скоро приедут», — сообщила Виктория Рубан.

Ситуация в Чернигове стала особенно показательной: одна из локаций оставалась без электроснабжения в течение восьми суток. Несмотря на такие экстремальные условия, полного коллапса связи не произошло. «Связь была. Она была с перебоями, с перерывами, но мы все делали, чтобы связь была», — рассказала представительница компании.

Географическое расположение абонентов Vodafone представляет собой дополнительный вызов для оператора. Исторически сложилось так, что большинство клиентов компании сосредоточено именно на территориях, приближенных к зоне боевых действий, или там, где ведутся активные боевые действия.

По словам Виктории Рубан, в Харькове доля абонентов Vodafone составляет 80%. Соответственно, в этом регионе оператор имеет больший объем оборудования и БС. Такая концентрация инфраструктуры приводит к большему количеству аварийных ситуаций по сравнению с другими компаниями.

Что касается возможного повышения стоимости услуг из-за значительных затрат на оборудование для автономной работы, PR-директор заверила, что в настоящее время изменение тарифов не планируется. Компания покрывает эти расходы, переориентируя внутренние ресурсы.

Редакция Mediasat
