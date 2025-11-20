В результате масштабных отключений электроэнергии по всей Украине более 30% телекоммуникационной инфраструктуры оператора «Киевстар» по состоянию на утро 20 ноября 2025 года перешли на резервные источники питания. Об этом сообщил президент компании Александр Комаров.

По словам руководителя оператора, текущие сутки стали одними из самых сложных для телекоммуникационной сети компании с лета 2024 года. В связи с этим пять региональных технологических центров полностью перешли в режим работы от генераторов. В то же время значительная часть сетевого оборудования функционирует от аккумуляторных батарей и других автономных систем электроснабжения.

Несмотря на сложную ситуацию, временно прекратили работу только около 4% базовых станций сети. Это стало возможным благодаря масштабной подготовке к осенне-зимнему сезону, которую провела компания. В частности, 99% домохозяйств, подключенных к домашнему интернету «Киевстар», получили возможность автономной работы в течение 12 часов.

Комаров сообщил, что в течение 2024–2025 годов оператор установил более 80 тысяч современных аккумуляторов типа LiFePO4 (литий-железо-фосфатных). Общий объем инвестиций в модернизацию систем резервного питания составил почти 300 миллионов гривен.

В то же время президент «Киевстар» обратил внимание на критическую проблему со стороны потребителей. Только 15–20% абонентов обеспечили свои роутеры резервным питанием. Ситуация оказалась особенно острой во время недавнего полного блэкаута в Полтавской области, где этот показатель составил критически низкие 2%.

«Киевстар выполнил свою часть работы, чтобы сеть держалась как можно дольше. Теперь очередь за каждым из нас. Если абоненты подключат роутеры к павербанкам, источникам бесперебойного питания (ИБП) или зарядным станциям – мы все вместе сохраним страну на связи», – подытожил Александр Комаров.

Руководитель оператора призвал украинцев уже сейчас обеспечить домашние роутеры автономным питанием. Это позволит снизить нагрузку на мобильные базовые станции и избежать перебоев со связью даже во время длительных отключений электроэнергии.