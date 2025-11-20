Что делать, если нашли чужую банковскую карту

Время от времени в домовом чате появляются объявления: «Нашел банковскую карту, отдам владельцу». Иногда такие посты сопровождаются фотографией самого «пластика» с затертыми или открытыми данными. На первый взгляд — обычная попытка помочь соседу. Но на деле — нарушение закона. Если вы нашли чужую карту, нужно поступить правильно, и первым шагом должен быть звонок в банк, а не попытка оформить карту банка заново на свое имя или просто вернуть ее через соседей. Рассказываем, как именно действовать по закону.

Что нужно сделать

Нашли чужой «пластик»? Позвоните в финансовую организацию. Дебетовые карты банков часто содержат телефон службы поддержки, на оборотной стороне. Свяжитесь с оператором (не ботом) и объясните ситуацию:

Сообщите, что нашли чужую карту.

Назовите ее номер и имя владельца (если указано).

Уточните, что ничего с ней не делали (например, не пытались расплатиться в магазине).

Сотрудник банка заблокирует платежное средство и предложит его уничтожить (например, разрезать). Если на карте нет телефона, найдите в интернете контакты банка. Важно брать их с официального сайта.

Что делать нельзя

Иногда из лучших побуждений человек совершает действия, нарушающие закон. Приведем несколько распространенных ошибок, которых лучше избегать.

Переводить рубль

Такой совет можно встретить в интернете: «Переведите по номеру рубль с сообщением, и владелец карты свяжется с вами в чате приложения». Так лучше не делать. Владелец может оказаться недобросовестным человеком и обвинить вас в краже.

Второй вариант развития событий — карточку украли, сняли деньги и выбросили на улицу. Вы нашли и связались с владельцем. Он может сказать, что именно вы обналичили/перевели недостающую сумму. Доказать правду будет тяжело.

Выбрасывать карту

Выбросить найденную карточку — плохая идея. Есть риск, что она попадет в руки злоумышленников. Они могут расплатиться ей в магазине, использовать данные для онлайн-покупок или других махинаций. Если вы не хотите звонить в банк, лучше безопасно уничтожить карту — разрезать магнитную полосу и чип.

Искать владельца в соцсетях

Обнаружив чужую банковскую карточку, некоторые ищут ее владельца через соцсети. И это не лучший способ. Вы можете найти однофамильца. Если выложите фото карточки в городском сообществе, то нарушите закон о защите персональных данных.

Что будет, если воспользоваться чужой картой

Пользоваться чужой банковской карточкой без согласия владельца нельзя. Это выглядит как кража или мошенничество. Сам факт попытки использовать карту (даже если на ней нет денег) — состав преступления. Вам может грозить:

уголовная ответственность по статье 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием платежных карт);

административная ответственность (если карточка была неактивной или не было ущерба).

Учитывайте: банки отслеживают все операции. Любое прикладывание к терминалу фиксируется. Если владелец заявит о потере, у вас могут быть проблемы. Даже покупку на 100 рублей посчитают кражей.

Вывод: не пытайтесь воспользоваться чужой картой и не ищите владельца самостоятельно. Верное решение — позвонить в банк. Это законно, безопасно, этично и ответственно.