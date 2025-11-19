В TikTok появится возможность контролировать количество ИИ-видео в ленте

Платформа коротких видео TikTok запустит функцию, которая позволит пользователям самостоятельно регулировать количество контента с искусственным интеллектом (ИИ) в личной ленте. Новую опцию можно будет найти в разделе «Управлять темами». В то же время TikTok улучшит обозначение контента, созданного нейросетями.

Тестирование нового инструмента начнется в течение ближайших недель. Компания подчеркивает, что функция не предназначена для полного удаления ИИ-контента, а должна помочь более точно настроить пользовательские предпочтения. Сегодня в разделе «Управлять темами» уже можно регулировать, как часто будут показываться публикации из категорий «танцы», «спорт» и «еда».

Потребность в новом инструменте возникла после запуска нейросети Sora от OpenAI. С тех пор в TikTok стали массово появляться реалистичные видеоролики, созданные искусственным интеллектом. Пользователям становится все сложнее отличить такой контент от настоящих записей. Новая опция, по замыслу разработчиков, поможет тем, кто предпочитает традиционный пользовательский контент.

В то же время платформа обновила раздел управления временем в приложении. Туда добавили три новых инструмента: дневник аффирмаций с более чем 120 подсказками, подборку фоновых звуков для расслабления и комплекс простых дыхательных упражнений. Эти дополнения должны помогать поддерживать психологическое здоровье пользователей.

Отдельной новинкой стала система «значков» — цифровых наград за соблюдение самостоятельно установленных ограничений. Пользователи будут получать их за использование ежедневного лимита времени, включение ночного запрета доступа к приложению или регулярный просмотр статистики активности. По данным компании, во время тестирования обновленный раздел показал более высокую вовлеченность по сравнению с предыдущей версией. Наибольшую популярность среди новых инструментов приобрел дневник аффирмаций.

Новые функции свидетельствуют о стремлении платформы расширять возможности и улучшать пользовательский опыт. Напомним, TikTok недавно стал первым приложением, расходы от покупок в котором превысили 10 миллиардов долларов.