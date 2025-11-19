UARU

Минцифры повысило выплаты владельцам генераторов в рамках проекта «Генератор связи»

Базова станція мобільного зв'язку
Фото: Мінцифри

Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) сообщило об обновлении условий участия в социальном проекте «Генератор связи». Министерство пересмотрело размеры компенсаций после анализа сотен отзывов, поступивших за первую неделю работы программы. Изменения произошли после консультаций с мобильными операторами.

Обновленные условия предусматривают более высокую почасовую ставку за работу генераторного оборудования. В то же время организаторы ввели отдельный подход к расчету компенсаций, учитывая тип топлива, которое потребляет оборудование. Эти изменения должны обеспечить полное возмещение расходов в зависимости от реальных эксплуатационных характеристик техники.

Что именно изменилось:

  • увеличилась сумма компенсации за час работы генератора;
  • появились отдельные размеры компенсаций для дизельных и бензиновых генераторов с учетом разницы в расходе топлива;
  • для генераторов, питающих базовые станции в 30-километровой зоне боевых действий, действует повышенный размер возмещения, учитывая сложные условия и риски для владельцев.

Среди ключевых нововведений – отдельные тарифы для дизельных и бензиновых агрегатов. Это решение обусловлено существенной разницей в стоимости дизельного и бензинового топлива и особенностями эксплуатации оборудования. Для владельцев генераторов, которые обеспечивают питание базовых станций в 30-километровой зоне активных боевых действий, установлены повышенные размеры возмещения. Эта дополнительная выплата компенсирует риски и сложные условия работы участников программы на прифронтовых территориях.

Сравнительный анализ тарифных ставок показывает значительное увеличение компенсаций. Для дизельных генераторов базовая ставка выросла со 110-140 гривен в час до 172 гривен, тогда как в зоне боевых действий выплата составляет 197 гривен. За бензиновые агрегаты, для которых ранее не было отдельных тарифов, теперь платят 287 гривен в час работы, а по повышенному тарифу – 330 гривен.

Тип генератораПредварительный тарифСтандартный тарифПовышенный тариф
Дизельный110-140 грн/час172 грн/час197 грн/год
Бензиновый287 грн/год330 грн/час

Организаторы подчеркивают социальный характер инициативы. Проект «Генератор связи» не предусматривает коммерческого использования оборудования – владельцы отвечают за заправку и техническое обслуживание своей техники. В свою очередь, мобильные операторы возмещают реальные расходы на топливо и необходимое сервисное обслуживание генераторов.

К участию в программе могут присоединяться генераторы мощностью от 7,2 киловатта. Основная цель проекта – обеспечить стабильную работу телекоммуникационной инфраструктуры во время блэкаутов.

Редакция Mediasat
