Интернетом пользуются уже 6 миллиардов человек, но 2,2 миллиарда остаются офлайн

За последний год к глобальной сети подключилось более 240 миллионов человек. Таким образом, общее количество пользователей интернета достигло шести миллиардов — это три четверти населения планеты. Об этом говорится в официальном отчете Международного союза электросвязи (МСЭ).

Несмотря на заметное расширение онлайн-аудитории, 2,2 миллиарда жителей планеты по-прежнему остаются за пределами цифрового мира. Это лишь немного меньше прошлогодних оценок, что показывает: системные препятствия на пути к всеобщему доступу никуда не исчезли.

- Реклама -

Інтернетом користуються шість мільярдів людей: нові дані МСЕ

Генеральный секретарь МСЭ Дорин Богдан-Мартин обратила внимание на то, что приоритеты в развитии цифровой инфраструктуры меняются. По ее словам, современная жизнь невозможна без цифровых технологий, поэтому теперь главное — не сам факт подключения, а его качество. Ключевыми становятся скорость передачи данных, надежность соединения, приемлемая цена и уровень цифровых компетенций пользователей.

Отчет МСЭ впервые представляет глобальные оценки распространения сетей пятого поколения. Количество подписок на 5G достигло трех миллиардов — это треть от всех мобильных широкополосных подключений. Покрытие этой технологией охватывает 55 процентов населения мира, однако географическое распределение показывает критическое неравенство.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В странах с высоким уровнем дохода покрытие 5G достигает 84 процентов населения. В то же время в беднейших регионах мира доступ к сетям пятого поколения имеют только четыре процента жителей. Такое неравенство показывает не только технологический разрыв, но и принципиальные различия в возможностях использования цифровых сервисов.

Анализ показывает еще более глубокие различия в интенсивности использования мобильного интернета. Пользователи из богатых стран потребляют почти в восемь раз больше трафика, чем жители бедных регионов. Это говорит не только о качестве сетевой инфраструктуры, но и о сформировавшихся привычках цифрового потребления.

Экономическая доступность интернета по-прежнему остается серьезной проблемой, несмотря на общее удешевление мобильного трафика. В 60 процентах стран с низким и средним уровнем дохода цены на подключение до сих пор превышают финансовые возможности значительной части населения. Даже сниженная стоимость услуг для многих семей остается неподъемной.

Директор Бюро развития электросвязи МСЭ Космас Лакисон Завазава подчеркнул: для достижения общей и безопасной цифровой среды необходим системный подход. По его мнению, это требует целенаправленных инвестиций в инфраструктуру, программы повышения квалификации и системы сбора статистических данных.

Исследование показало прочную связь между уровнем цифрового развития и экономическими показателями стран. В государствах с высоким уровнем дохода интернетом пользуются 94 процента населения. В странах с низкими доходами этот показатель составляет лишь 23 процента. Подавляющее большинство людей, которые по-прежнему остаются офлайн, живут именно в беднейших странах и развивающихся регионах.

Гендерный разрыв в доступе к сети также сохраняется. Среди мужчин к интернету подключены 77 процентов, тогда как среди женщин — 71 процент. Разница в пять процентных пунктов показывает, что структурные препятствия на пути к равному доступу никуда не исчезли.

- Реклама -

География также существенно влияет на цифровую вовлеченность населения. Горожане имеют доступ к сети значительно чаще, чем жители сельских территорий: 85 процентов против 58 процентов. Такой разрыв объясняется как особенностями развертывания инфраструктуры, так и экономическими возможностями разных регионов.

Возрастной анализ показывает наибольшую активность среди молодежи. В возрастной группе 15-24 лет онлайн находятся 82 процента, что на десять процентных пунктов больше среднего показателя других возрастных групп — 72 процента.

Отчет МСЭ зафиксировал не только количественный рост, но и качественные изменения в цифровом ландшафте. Большинство пользователей владеют базовыми навыками работы в интернете, однако уровень углубленных компетенций остается низким. Навыки цифровой безопасности, создания контента и решения нестандартных задач развиваются значительно медленнее, чем технологии.

Сети предыдущих поколений, в частности 4G и 3G, остаются доступными для значительной части населения планеты. Однако их технических возможностей уже не хватает для полноценной работы современных цифровых сервисов, что ставит вопрос о необходимости ускоренного обновления инфраструктуры.

Авторы исследования отмечают: без развитой цифровой инфраструктуры и доступного подключения многие страны не смогут воспользоваться преимуществами искусственного интеллекта и других инноваций, которые требуют стабильной высокоскоростной связи. Это может привести к дальнейшему углублению технологического разрыва между развитыми и бедными регионами мира.