ТриМоб начинает предоставлять 4G-услуги

Оператор мобильной связи ТриМоб, принадлежащий «Укртелекому», запускает 4G для своих абонентов. Об этом говорится в пресс-релизе оператора.

Сначала доступ к 4G-сети получат новые абоненты, которые приобретут стартовый пакет с тарифным планом «Интернет БЕЗЛИМ» в интернет-магазине оператора. Они получат доступ к 4G-связи сразу после активации SIM-карты.

Нынешние абоненты будут подключаться поэтапно в течение ноября. 4G станет доступным как для тех, кто уже пользуется тарифным планом «Интернет БЕЗЛИМ», так и для абонентов с другими тарифами. Компания отправит SMS-сообщение с подробной информацией о сроках и условиях подключения.

Финансовые условия тарифного плана «Интернет БЕЗЛИМ» остаются неизменными после добавления поддержки 4G. Таким образом, пользователи получат доступ к более быстрому интернету без дополнительных затрат.

ТриМоб будет предоставлять 4G-связь через сеть Vodafone Украина. Поэтому абонентам необходимо настроить свои устройства для корректной работы с новой сетью.

Владельцам Android-смартфонов компания предоставила подробную инструкцию по настройке. Пользователям необходимо зайти в раздел «Сеть и интернет», выбрать SIM-карту ТриМоб и установить сеть Vodafone UA в качестве приоритетной. Кроме того, необходимо включить передачу данных в роуминге и установить приоритетный тип сети LTE.

Отдельно нужно настроить точку доступа (APN). Абонентам советуют создать новую точку с названием «3Mob 4G» и установить для параметра APN значение «ut7.ua». Это обеспечит стабильное соединение с 4G-сетью.

В то же время оператор отмечает, что если необходимо зарегистрироваться в роуминговых сетях «Киевстар» или lifecell, пользователям следует изменить приоритетный тип сети на 3G и использовать точку доступа «Utel internet» с параметром APN «3g.utel.ua».

Напомним, весной 2024 года Vodafone Украина получил права на использование радиочастотного спектра 1940–1945 / 2130–2135 МГц, который ранее принадлежал ТриМобу.