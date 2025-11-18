Регулятор готовит аукцион 5G в Украине, хотя запуск зависит от ситуации с безопасностью

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), готовится к аукциону частот 5G, хотя запуск технологии будет зависеть от ситуации с безопасностью в стране. Об этом заявила председатель НКЭК Лилия Мальон в кулуарах конференции «Stay Connected’25», сообщает Интерфакс-Украина.

Глава регулятора пояснила, что подготовка к аукциону требует много времени и основательной работы. Необходимо разработать всю документацию, провести технические испытания, определить стоимость радиочастотного спектра и сформировать лицензионные условия. По словам Мальон, весь цикл подготовки занимает около года.

Несмотря на военное положение, комиссия активно создает нормативную базу для будущего аукциона. В то же время рассматривается возможность запуска пилотных проектов 5G в отдельных городах страны.

В то же время НКЭК планирует запустить информационную кампанию об услуге «Роуминг как дома». Эта инициатива стартует с 1 января и предусматривает подробные разъяснения изменений для абонентов и того, на что им стоит обращать внимание.

Председатель комиссии также сообщила, что стартует трехлетний проект технической помощи Европейского Союза «Поддержка цифрового регулирования Украины». Программа состоит из трех направлений, одно из которых — коммуникационное — будет использовано для информационной кампании о роуминге.

Второе направление программы — регуляторный аудит НКЭК. Его проведут, потому что регулятор работает в условиях ограниченных ресурсов и нуждается в оптимизации. Цель проверки — найти лишние процессы и максимально эффективно использовать кадровый потенциал. Кроме того, аудит поможет выполнить евроинтеграционные обязательства по гармонизации законодательства.

Третье направление программы касается технических аспектов работы регулятора. В частности, речь идет об информационной безопасности и защите информационных систем НКЭК.