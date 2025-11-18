Насколько быстрый интернет в Украине? Обновленный рейтинг Speedtest

По состоянию на октябрь 2025 года Украина удерживает стабильные позиции в международном рейтинге скорости интернет-соединения Speedtest Global Index. Скорость как мобильного, так и фиксированного широкополосного доступа в целом позволяет комфортно пользоваться современными онлайн-сервисами.

Мобильный интернет

Украина занимает 70-е место в мире по скорости мобильного интернета, потеряв две позиции по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя скорость загрузки данных составляет 58,52 Мбит/с, а отдачи — 13,49 Мбит/с. Латентность соединения — 26 мс, этого достаточно для видеосвязи, просмотра видео и работы с веб-ресурсами.

Фиксированный интернет

По скорости фиксированного широкополосного доступа Украина занимает 75-е место, также потеряв две позиции по сравнению с сентябрем. Средняя скорость загрузки составляет 88,92 Мбит/с, а отдачи — 91,03 Мбит/с. Латентность всего в 5 мс обеспечивает высокую стабильность соединения, поэтому фиксированный интернет хорошо подходит для онлайн-игр, видеоконференций и передачи или загрузки больших файлов.

Есть куда расти

Мировые средние показатели скорости значительно выше. В октябре 2025 года средняя скорость мобильного интернета в мире достигла 99,93 Мбит/с на загрузку и 13,74 Мбит/с на отдачу при средней латентности 24 мс.

Пятерка мировых лидеров по скорости мобильного интернета:

ОАЭ (652,87 Мбит/с).

Катар (515,23 Мбит/с).

Кувейт (384,40 Мбит/с).

Бразилия (251,55 Мбит/с).

Болгария (237,03 Мбит/с).

Для фиксированного интернета средняя скорость загрузки составляет 111,91 Мбит/с, отдачи — 57,83 Мбит/с при латентности 9 мс.

Топ-5 стран по скорости фиксированного интернета:

Сингапур (406,14 Мбит/с).

Чили (360,89 Мбит/с).

Гонконг (343,36 Мбит/с).

ОАЭ (343,28 Мбит/с).

Франция (332,74 Мбит/с).