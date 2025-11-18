UARU

UARU

Насколько быстрый интернет в Украине? Обновленный рейтинг Speedtest

Новости
Скорость интернета

По состоянию на октябрь 2025 года Украина удерживает стабильные позиции в международном рейтинге скорости интернет-соединения Speedtest Global Index. Скорость как мобильного, так и фиксированного широкополосного доступа в целом позволяет комфортно пользоваться современными онлайн-сервисами.

Мобильный интернет

Украина занимает 70-е место в мире по скорости мобильного интернета, потеряв две позиции по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя скорость загрузки данных составляет 58,52 Мбит/с, а отдачи — 13,49 Мбит/с. Латентность соединения — 26 мс, этого достаточно для видеосвязи, просмотра видео и работы с веб-ресурсами.

- Реклама -
Ukraine Median Country Speeds Updated October 2025

Фиксированный интернет

По скорости фиксированного широкополосного доступа Украина занимает 75-е место, также потеряв две позиции по сравнению с сентябрем. Средняя скорость загрузки составляет 88,92 Мбит/с, а отдачи — 91,03 Мбит/с. Латентность всего в 5 мс обеспечивает высокую стабильность соединения, поэтому фиксированный интернет хорошо подходит для онлайн-игр, видеоконференций и передачи или загрузки больших файлов.

Есть куда расти

Мировые средние показатели скорости значительно выше. В октябре 2025 года средняя скорость мобильного интернета в мире достигла 99,93 Мбит/с на загрузку и 13,74 Мбит/с на отдачу при средней латентности 24 мс.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Пятерка мировых лидеров по скорости мобильного интернета:

  • ОАЭ (652,87 Мбит/с).
  • Катар (515,23 Мбит/с).
  • Кувейт (384,40 Мбит/с).
  • Бразилия (251,55 Мбит/с).
  • Болгария (237,03 Мбит/с).

Для фиксированного интернета средняя скорость загрузки составляет 111,91 Мбит/с, отдачи — 57,83 Мбит/с при латентности 9 мс.

Топ-5 стран по скорости фиксированного интернета:

  • Сингапур (406,14 Мбит/с).
  • Чили (360,89 Мбит/с).
  • Гонконг (343,36 Мбит/с).
  • ОАЭ (343,28 Мбит/с).
  • Франция (332,74 Мбит/с).
- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Регулятор готовит аукцион 5G в Украине, хотя запуск зависит от ситуации с безопасностью

НКЭК готовит аукцион частот 5G, хотя запуск зависит от ситуации с безопасностью в Украине. Подготовка продлится около года, заявила Лилия Мальон.
Новости

Nvidia поможет Украине создать суверенный искусственный интеллект

Минцифры и Nvidia будут создавать суверенный искусственный интеллект в Украине. Первым проектом станет языковая модель Diia AI LLM для экосистемы «Дія».
Новости

YouTube Music тестирует поиск песен в плейлистах

YouTube Music тестирует функцию поиска треков в плейлистах. Такая возможность пока доступна только ограниченной части пользователей приложения для iOS.
Новости

Apple должна заплатить $634 млн за нарушение патента на технологию измерения кислорода в умных часах

Федеральный суд Калифорнии обязал Apple выплатить $634 млн медицинской компании Masimo. Технологический гигант нарушил патент на технологию измерения кислорода, используемую в Apple Watch.
Новости

SpaceX осуществила 500 запусков многоразовых ракет

SpaceX установила рекорд, осуществив 500-й запуск многоразовой ракеты. Большинство миссий компания выполнила для развертывания спутниковой сети Starlink.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить