Насколько быстрый интернет в Украине? Обновленный рейтинг Speedtest

По состоянию на октябрь 2025 года Украина удерживает стабильные позиции в международном рейтинге скорости интернет-соединения Speedtest Global Index. Скорость как мобильного, так и фиксированного широкополосного доступа в целом позволяет комфортно пользоваться современными онлайн-сервисами.
Мобильный интернет
Украина занимает 70-е место в мире по скорости мобильного интернета, потеряв две позиции по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя скорость загрузки данных составляет 58,52 Мбит/с, а отдачи — 13,49 Мбит/с. Латентность соединения — 26 мс, этого достаточно для видеосвязи, просмотра видео и работы с веб-ресурсами.
Фиксированный интернет
По скорости фиксированного широкополосного доступа Украина занимает 75-е место, также потеряв две позиции по сравнению с сентябрем. Средняя скорость загрузки составляет 88,92 Мбит/с, а отдачи — 91,03 Мбит/с. Латентность всего в 5 мс обеспечивает высокую стабильность соединения, поэтому фиксированный интернет хорошо подходит для онлайн-игр, видеоконференций и передачи или загрузки больших файлов.
Есть куда расти
Мировые средние показатели скорости значительно выше. В октябре 2025 года средняя скорость мобильного интернета в мире достигла 99,93 Мбит/с на загрузку и 13,74 Мбит/с на отдачу при средней латентности 24 мс.
Пятерка мировых лидеров по скорости мобильного интернета:
- ОАЭ (652,87 Мбит/с).
- Катар (515,23 Мбит/с).
- Кувейт (384,40 Мбит/с).
- Бразилия (251,55 Мбит/с).
- Болгария (237,03 Мбит/с).
Для фиксированного интернета средняя скорость загрузки составляет 111,91 Мбит/с, отдачи — 57,83 Мбит/с при латентности 9 мс.
Топ-5 стран по скорости фиксированного интернета:
- Сингапур (406,14 Мбит/с).
- Чили (360,89 Мбит/с).
- Гонконг (343,36 Мбит/с).
- ОАЭ (343,28 Мбит/с).
- Франция (332,74 Мбит/с).