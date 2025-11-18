Компания Google выпустила Gemini 3 – новую модель искусственного интеллекта (ИИ), которую называет самой умной и самой точной из своих моделей. Флагманскую версию Gemini 3 Pro с сегодняшнего дня могут использовать пользователи фирменного приложения, а также ее интегрировали в поиск.

Модель обладает нативной мультимодальностью — она одновременно обрабатывает текст, изображения и аудио. Благодаря этому Gemini 3 Pro превращает сфотографированные рецепты в структурированные страницы кулинарной книги или создает интерактивные учебные карточки из видеолекций.

К новым возможностям относится функция «генеративных интерфейсов», которую сейчас тестируют в Gemini Labs. Эта технология создает визуальный контент в журнальном стиле из фотографий или формирует динамические макеты с персонализированным интерфейсом.

Интеграция Gemini 3 Pro в поиск существенно его изменила. Ответы в режиме ИИ теперь дополняются изображениями, таблицами, сетками и симуляциями. Модель использует усовершенствованную технику «query fan-out», которая разбивает запрос пользователя на части и точнее определяет его намерения, что обеспечивает поиск дополнительного релевантного контента.

Разработчики отдельно подчеркивают изменение характера ответов. Google отмечает, что новая модель менее склонна к чрезмерной комплиментарности, которую ранее критиковали в ChatGPT. Ответы Gemini 3 Pro стали более прямыми и информативными. В то же время модель получила расширенные возможности для планирования и выполнения многоэтапных задач.

Google также разработала экспериментальный инструмент Gemini Agent. Он выполняет действия от имени пользователя, в частности анализирует и упорядочивает электронную почту или бронирует путешествия.

Gemini 3 Pro могут использовать все пользователи фирменного приложения Gemini. Функциональность Gemini Agent пока доступна только подписчикам тарифных планов Google AI Pro и Ultra в Соединенных Штатах.

Одновременно с выпуском новой версии Google расширяет присутствие нейросети Gemini на различных платформах. В частности, компания запустила технологию на телевизорах с операционной системой Google TV. Сейчас функциональность работает на моделях TCL QM9K, но до конца года компания планирует распространить ее на другие устройства.