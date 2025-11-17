YouTube TV возобновил трансляцию каналов Disney

Стриминговый сервис YouTube TV и медиакорпорация Disney заключили новое соглашение после двухнедельного перерыва в вещании. Компании пришли к соглашению по условиям распространения контента и стоимости. По данным CNN, Disney вернула все свои каналы на платформу.

По новому соглашению YouTube TV восстановил доступ к ключевым телесетям медиахолдинга. Среди них — каналы ABC, ESPN, FX и National Geographic. Платформа также сохранила все записи, которые пользователи сделали до прекращения трансляции.

- Реклама -

Отдельно в соглашении прописали сервис ESPN Unlimited. Платформа добавила его в базовый пакет без дополнительной платы. Подписчики теперь могут пользоваться сервисом автоматически.

Представители Disney и ESPN прокомментировали новое соглашение. По их мнению, условия отражают ценность брендов компании и потребность в гибкости стриминговых платформ. Руководство также подчеркнуло важность партнерских отношений в медиаиндустрии.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

YouTube TV официально извинилась перед подписчиками за временные неудобства. Компания сообщила, что будет работать над улучшением пакетных предложений, чтобы избежать подобных ситуаций. Руководство платформы назвало быстрое возвращение контента главным фактором для сохранения доверия аудитории.

Напомним, конфликт между компаниями начался в конце октября. YouTube TV прекратил трансляцию каналов Disney из-за того, что переговоры о продлении лицензионного соглашения зашли в тупик.