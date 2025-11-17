UARU

YouTube Music тестирует поиск песен в плейлистах

Новости
YouTube Music
Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

YouTube Music запустил ограниченное тестирование функции поиска треков в плейлистах, которую пользователи ждали годами. Новую возможность пока видит только часть владельцев приложения для iOS.

Функцию назвали «Find in Playlist», и впервые ее заметили в версии приложения 8.45.3 для iOS. Пользователь Reddit под псевдонимом u/xerus9915 обратил внимание на новый пункт в дополнительном меню плейлиста, которое открывается через иконку с тремя точками. Опцию разместили сразу под функцией случайного воспроизведения Shuffle play.

Благодаря этому пользователи могут быстро находить нужные песни в больших подборках, не пролистывая весь список. Это особенно полезно для плейлистов с сотнями треков, где раньше поиск конкретной композиции занимал немало времени. Достаточно ввести название песни в поле поиска, чтобы мгновенно перейти к ее воспроизведению.

Впрочем, функция имеет определенные ограничения. В частности, поиск работает только в обычных плейлистах и не поддерживает радиостанции, добавленные в библиотеку.

Нововведения внедряются осторожно. Google использует метод A/B-тестирования, поэтому даже пользователи с актуальной версией приложения могут не увидеть новую опцию на своих устройствах. По сообщениям, тестирование проводится в Индии.

Пользователи Android пока не имеют доступа к функции. Комментарии в тематических обсуждениях подтверждают отсутствие «Find in Playlist» в приложении для Android. Журналисты профильных технологических изданий также сообщили, что не нашли новую опцию на своих устройствах.

Раньше искать в плейлистах можно было только через сторонние расширения для браузеров. Это создавало неудобства и ограничивало возможности мобильных приложений. Встроенная функция может стать одним из самых заметных улучшений сервиса за последние годы.

Также отмечается, что вероятность расширения доступности остается высокой. Компания обычно использует поэтапный подход к внедрению новых возможностей, сначала проверяя их на ограниченной аудитории. При такой стратегии широкий запуск может произойти в течение нескольких месяцев после завершения тестов и исправления ошибок.

Появление поиска в плейлистах продолжает развитие возможностей для нахождения музыки в сервисе. В прошлом году YouTube Music представил функцию, которая позволяет искать композиции, просто напевая их мелодию смартфону.

Редакция Mediasat
