SpaceX осуществила 500 запусков многоразовых ракет

Новости
SpaceX

Американская аэрокосмическая компания SpaceX установила новый рекорд в многоразовой космонавтике. Компания успешно выполнила 500-й запуск с использованием ранее применявшихся ракет-носителей. Такое достижение подтверждает лидерство SpaceX в коммерческих космических запусках.

Большинство этих запусков компания осуществила во время развертывания спутниковой сети Starlink. Эта система обеспечивает широкополосный доступ к интернету в отдаленных регионах планеты. Сегодня на низкую околоземную орбиту компания доставила более 10 000 спутников сети.

Главную роль в этом успехе сыграла ракета-носитель Falcon 9. Многократное использование ее первых ступеней позволило существенно снизить стоимость каждого запуска. Такая экономическая эффективность изменила подходы в космической индустрии и сделала регулярные запуски коммерчески выгодными.

Пятисотая повторная миссия показывает, что технология многоразовых ракет стала зрелой. То, что десятилетие назад было экспериментом, сейчас превратилось в отраслевой стандарт. Компания подтвердила надежность и стабильность своих систем повторного использования.

SpaceX планирует и в дальнейшем увеличивать количество запусков. Компания работает над расширением сети Starlink и созданием более мощных ракет-носителей. Новые системы должны доставлять грузы и экипажи на Луну и Марс во время будущих миссий в дальний космос.

