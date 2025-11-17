UARU

Nvidia поможет Украине создать суверенный искусственный интеллект

Мінцифри та Nvidia створюватимуть суверенний штучний інтелект в Україні

Министерство цифровой трансформации Украины заключило партнерство с американской технологической корпорацией Nvidia для развития суверенного искусственного интеллекта (ИИ) в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Основной целью инициативы является формирование суверенного государства искусственного интеллекта — национальной экосистемы ИИ с собственной технологической базой и квалифицированными специалистами. Такой подход предусматривает создание независимой инфраструктуры для обработки данных и разработки ИИ-решений.

Первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул стратегическое значение проекта для государства. По его словам, развитие суверенного искусственного интеллекта является вопросом национальной безопасности и защиты информации, который приобретает особую актуальность во время войны. Партнерство с Nvidia предоставляет Украине доступ к передовой мировой инфраструктуре и экспертизе в области ИИ. Это позволит сформировать стабильную экосистему технологий искусственного интеллекта и трансформировать страну в агентское государство.

Программа сотрудничества охватывает несколько ключевых направлений. Среди них — построение национальной инфраструктуры на основе ИИ-технологий Nvidia, развитие образовательных программ и подготовка специалистов в сфере ИИ, реализация совместных научно-исследовательских инициатив и поддержка стартап-экосистемы.

Первым практическим результатом партнерства станет создание Diia AI LLM — суверенной языковой модели. Эта модель будет адаптирована к специфике украинского законодательства, системы публичных услуг и потребностей граждан. На ее основе будут функционировать все ИИ-сервисы в экосистеме «Дія». К ним относится ИИ-ассистент, который уже доступен на портале, будущий ассистент для мобильного приложения и внутренние технологические решения для правительственных структур.

Стоит отметить, что это не первая инициатива Минцифры в сфере разработки собственных языковых моделей. Ранее министерство совместно с «Киевстаром» приступило к созданию крупной языковой модели для государственных учреждений и частного бизнеса. Этот проект также направлен на обеспечение технологического суверенитета Украины в области искусственного интеллекта и разработку безопасных ИИ-решений, адаптированных к особенностям украинского языка.

Редакция Mediasat
