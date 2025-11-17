На «Киевстар ТВ» вышел второй сезон сериала «Пограничники»

17 ноября платформа кино и телевидения «Киевстар ТВ» выпустила эксклюзивную премьеру второго сезона украинского сериала «Пограничники. 2 курс».

Новый сезон является продолжением истории, которая стала одной из самых успешных украинских лент 2024 года. Проект создали медиахолдинг FILM.UA Group и студия Prototype Production при поддержке Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

- Реклама -

Сюжет второго сезона возвращает зрителей к знакомым персонажам — Толику в исполнении Евгения Ламаха, Андрею, которого сыграл Дмитрий Павко, и Дарье в роли Анастасии Нестеренко. Вместе с побратимами герои возвращаются с передовой в Академию, чтобы продолжить обучение. Их цель — получить офицерское звание и пройти новый этап становления.

Главное в сюжете — вызовы, с которыми сталкиваются курсанты на втором году обучения. Герои противостоят первокурсникам, проходят через сложные ситуации в личной жизни и преодолевают серьезные испытания. События разворачиваются как во время учебных занятий, так и в реальных боевых условиях.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Важной сюжетной линией становится появление нового преподавателя, которого сыграл Дмитрий Сова. Он приходит на смену любимому наставнику Крыницкому в исполнении Владимира Ращука. Это изменение становится неожиданностью для курсантов и дает толчок новым событиям. Попытки найти общий язык с «боевой» группой переплетаются с историями о любви, дружбе и потерях.

Накануне премьеры, 16 ноября, «Киевстар ТВ» организовал фан-встречу с актерами сериала в торгово-развлекательном центре Lavina. На мероприятие пришли сотни поклонников проекта. Зрители смогли пообщаться с исполнителями главных ролей, взять автографы и сделать совместные фотографии. Во время мероприятия актеры поделились эксклюзивными подробностями съемок нового сезона.

Во встрече с фанатами приняли участие Евгений Медведь, Анастасия Нестеренко, Дмитрий Павко, Владимир Ращук, Екатерина Варченко, Дмитрий Сова, Андрей Федорук, Василий Рогив, Демет Чхетиани и Даниил Волох.

Второй сезон сериала «Пограничники. 2 курс» можно посмотреть исключительно на платформе «Киевстар ТВ». Зрители смогут продолжить следить за судьбой любимых героев и их путем к офицерскому званию.