MEGOGO представил документальный фильм о легенде ММА Игоре Вовчанчине

Украинский медиасервис MEGOGO выпустил собственный документальный проект «Тот, кто разрушил машину», посвященный Игорю Вовчанчину — одному из самых известных украинских бойцов смешанных единоборств 1990-х годов. Лента доступна на платформе с 16 ноября в свободном доступе.

Фильм рассказывает историю спортсмена, который получил мировое признание в эпоху становления боев без правил. В проект вошли редкие архивные записи тех времен, когда единоборства еще не имели четких регламентов. Отдельную ценность представляет эксклюзивная беседа с самим Вовчанчиным, которую провел спортивный комментатор Сергей Лукьяненко.

Центральной темой документального фильма стал поединок 1999 года в Йокогаме между украинцем и американским бойцом Марком Керром. Этот бой должен был определить неофициального короля тяжелого веса ММА (смешанные боевые искусства). Вовчанчин неожиданно одержал победу нокаутом, однако результат впоследствии аннулировали из-за изменений в правилах соревнований.

Эта противоречивая история нашла продолжение в голливудском кино. В 2025 году вышел байопик «Несокрушимый» о Марке Керре, где его роль исполнил Дуэйн «Скала» Джонсон. Образ украинского бойца в этом фильме воплотил трехкратный абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.

Команда MEGOGO провела первый подробный разговор с Вовчанчиным, которого называли «Убийцей гигантов», через четверть века после легендарного боя. Его личные воспоминания и оценка тех событий стали основой документального повествования. Лента прослеживает путь спортсмена из харьковского поселка к вершинам мирового ММА-бомонда. Вовчанчиным восхищались в Бразилии, Японии и США, однако на Родине о его карьере знают незаслуженно мало.

«MEGOGO — крупнейший спортивный вещатель страны, и для нас спорт — не просто контент, а ответственность. Мы ежедневно работаем с украинскими спортсменами, поддерживаем соревнования, развиваем трансляции. Естественно, что беремся и за другую важную миссию — сохранять их историю. Игорь Вовчанчин заложил фундамент современных украинских единоборств. Этот фильм — не о боях. Он о памяти, достоинстве и наследственности. Мы хотим, чтобы украинцы знали своих героев», — отметила Валерия Толочина, маркетинговый директор MEGOGO.

Над документальным проектом работали спортивная редакция, пиар-служба, маркетинговая и юридическая команды медиасервиса. Продюсером и сценаристом стал Юрий Гаврищак, режиссером монтажа — Роман Михайлишин. В рабочую группу также вошли Валерия Толочина, Галина Макоклюй, Сергей Лукьяненко и Егор Васюхно.