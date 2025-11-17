UARU

LG Electronics внесла в российский реестр шесть новых товарных знаков

Новости
LG Electronics

Компания LG Electronics зарегистрировала в Федеральной службе интеллектуальной собственности России (Роспатент) шесть новых товарных знаков. Все они касаются электронной продукции и цифровых технологий, сообщает ТАСС.

Три товарных знака относятся к аудиосерии компании. Компания зарегистрировала XboomStage, XboomPower и XboomBuds по 9-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В этот класс входят аудиоколонки, наушники и другая акустическая техника бренда Xboom.

Остальные три товарные знаки охватывают более широкую сферу применения. Компания зарегистрировала Affectionate Intelligence, LG AI Processor и webOS сразу за 9-м и 42-м классами МКТП. Благодаря этому она может использовать эти обозначения как для процессоров, микросхем и других компонентов, так и для программного обеспечения, в частности его обновлений и поддержки. WebOS — это собственная операционная система LG, которую компания применяет в смарт-телевизорах и других устройствах.

Заявки на регистрацию подавала американская штаб-квартира корпорации — LG Electronics Inc. — в течение 2024-2025 годов. Охрана товарных знаков будет действовать до 2034-2035 годов, что указывает на долгосрочные планы компании в отношении российского рынка.

Редакция Mediasat
