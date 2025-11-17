UARU

Эстония выделит Украине €3,5 миллиона на системы Starlink

Эстония предоставит Украине €3,5 миллиона на приобретение систем спутниковой связи Starlink через ИТ-коалицию Эстония-Люксембург. Эти средства станут частью эстонского пакета военной помощи Украине, запланированного на 2025 год. Деньги будут направлены через ИТ-коалицию, возглавляемую Эстонией и Люксембургом. Об этом сообщает ERR.

Министерство обороны Эстонии подтвердило, что Украина обратилась с конкретным запросом о поддержке спутниковой связи. По словам министра обороны Ханно Певкура, системы Starlink дают украинским военным значительное тактическое преимущество на поле боя.

Особенно важным это сотрудничество становится в свете планов Украины по масштабному расширению беспилотных подразделений. Министр подчеркнул, что операции с использованием дронов требуют стабильного высокоскоростного интернет-соединения.

Стоит отметить, что ранее речь шла о меньшей сумме помощи. На предыдущей встрече премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и эстонского министра обороны говорили о выделении €3 миллионов на системы Starlink для Вооруженных сил Украины.

