Apple должна заплатить $634 млн за нарушение патента на технологию измерения кислорода в умных часах

Федеральный суд Калифорнии вынес решение в пользу медицинской компании Masimo в деле против Apple и обязал технологического гиганта выплатить 634 миллиона долларов компенсации. Как сообщает Reuters, решение касается неправомерного использования запатентованных разработок для измерения насыщения крови кислородом в умных часах.

Суд установил, что Apple нарушила патентные права Masimo, использовав в своих смарт-часах Apple Watch технологию датчиков для отслеживания насыщения крови кислородом. Это решение стало результатом длительного судебного разбирательства, в ходе которого Masimo доказала, что Apple использовала ее интеллектуальную собственность без разрешения. Представители медицинской компании назвали вердикт «значительной победой» для защиты собственных инноваций.

В иске Masimo утверждала, что функционал приложения Workout и возможности измерения пульса в Apple Watch основаны на ее запатентованных технологических решениях. Компания подчеркнула, что эти разработки стали результатом многолетних исследований в области медицинского мониторинга. Apple категорически отвергла эти утверждения, заявив, что спорный патент утратил силу еще в 2022 году и касается устаревших методов контроля состояния пациентов.

Производитель iPhone не согласился с решением суда и объявил о намерении обжаловать его в апелляционном суде.

Это судебное решение стало новой страницей в затяжном правовом противостоянии между двумя компаниями. Ранее Masimo подавала в суд иски с другими претензиями, в частности относительно переманивания ключевых сотрудников и несанкционированного использования технологии пульсоксиметрии. Когда суд подтвердил эти обвинения, Apple в 2023 году была вынуждена временно прекратить продажи моделей Series 9 и Ultra 2, в которых использовалась спорная технология.

Чтобы возобновить продажи, Apple в августе прошлого года внесла изменения в функцию измерения кислорода в крови своих устройств. Тогда таможенная служба Соединенных Штатов Америки (США) разрешила компании продолжить импорт часов. Впрочем, этот шаг привел к новому витку противостояния, поскольку Masimo подала иск против таможенного ведомства, утверждая, что оно действовало незаконно, позволив Apple ввозить продукцию на американский рынок.

Напомним, что недавно федеральный суд США в Техасе вынес решение в пользу компании Pictiva Display в патентном споре с Samsung. Присяжные признали нарушение патентных прав и обязали южнокорейского производителя электроники выплатить 191,4 миллиона долларов компенсации.