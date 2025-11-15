Установлен новый рекорд скорости передачи данных по оптоволокну — 430 Тбит/с

Международная группа исследователей во главе с Национальным институтом информационных и коммуникационных технологий (NICT) Японии установила новый мировой рекорд скорости оптической передачи данных — 430 Тбит/с. Проект частично поддержала японо-германская программа сотрудничества в области сетей пятого и шестого поколений. Результаты были обнародованы на 51-й Европейской конференции по оптической связи (ECOC 2025) в Копенгагене.

Технологический прорыв обеспечил инновационный метод, который в три раза увеличивает полезную пропускную способность в определенных спектральных диапазонах. Ученые использовали стандартное оптическое волокно типа ITU-T G.654, рассчитанное на работу с длинными волнами. Применение более коротких волн в так называемом O-диапазоне позволило реализовать трехрежимную передачу вместо привычной одномодовой технологии. Сочетание пространственного мультиплексирования с передачей сигналов в других диапазонах (E/S/C/L) обеспечило рекордный результат.

- Реклама -

Новое достижение существенно превосходит прошлогодний показатель — 402 терабита в секунду, причем для этого использовали почти на 20 процентов меньшую пропускную способность. Такая эффективность свидетельствует о создании более простой и производительной системы. Специалисты отмечают перспективность технологии для увеличения пропускной способности магистральных линий связи без дорогостоящей замены существующей оптоволоконной инфраструктуры.

Технология будет применяться для разгрузки городских телекоммуникационных сетей и соединений между центрами обработки данных (ЦОД). Спрос на высокую пропускную способность каналов растет вместе с распространением технологий искусственного интеллекта (ИИ) и других сервисов, требующих передачи больших объемов информации.