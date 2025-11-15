UARU

UARU

Установлен новый рекорд скорости передачи данных по оптоволокну — 430 Тбит/с

Новости
Волоконно-оптическая связь

Международная группа исследователей во главе с Национальным институтом информационных и коммуникационных технологий (NICT) Японии установила новый мировой рекорд скорости оптической передачи данных — 430 Тбит/с. Проект частично поддержала японо-германская программа сотрудничества в области сетей пятого и шестого поколений. Результаты были обнародованы на 51-й Европейской конференции по оптической связи (ECOC 2025) в Копенгагене.

Технологический прорыв обеспечил инновационный метод, который в три раза увеличивает полезную пропускную способность в определенных спектральных диапазонах. Ученые использовали стандартное оптическое волокно типа ITU-T G.654, рассчитанное на работу с длинными волнами. Применение более коротких волн в так называемом O-диапазоне позволило реализовать трехрежимную передачу вместо привычной одномодовой технологии. Сочетание пространственного мультиплексирования с передачей сигналов в других диапазонах (E/S/C/L) обеспечило рекордный результат.

- Реклама -

Новое достижение существенно превосходит прошлогодний показатель — 402 терабита в секунду, причем для этого использовали почти на 20 процентов меньшую пропускную способность. Такая эффективность свидетельствует о создании более простой и производительной системы. Специалисты отмечают перспективность технологии для увеличения пропускной способности магистральных линий связи без дорогостоящей замены существующей оптоволоконной инфраструктуры.

Технология будет применяться для разгрузки городских телекоммуникационных сетей и соединений между центрами обработки данных (ЦОД). Спрос на высокую пропускную способность каналов растет вместе с распространением технологий искусственного интеллекта (ИИ) и других сервисов, требующих передачи больших объемов информации.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

MEGOGO покажет решающий матч Украины против Исландии на платформе и бесплатном эфирном канале

16 ноября MEGOGO покажет решающий матч Украины против Исландии. Трансляция на платформе по подписке и бесплатно на эфирном канале «MEGOGO СПОРТ».
Новости

Оператор Team Telecom Armenia запустил 5G еще в двух армянских городах

Сеть 5G от Team Telecom Armenia заработала в Гюмри и Ванадзоре. Развитие ведется с использованием оборудования Ericsson, постепенно охватывая всю страну.
Новости

Ученые объединили OLED-дисплеи с метаповерхностями для проекции голограмм

Ученые объединили OLED с метаповерхностями для создания голограмм. Технология упрощает производство голографических дисплеев для смартфонов.
Новости

SWEET.TV удалил из каталога все фильмы и сериалы, где снимался Колокольников

SWEET.TV удалил все фильмы и сериалы с участием актера Колокольникова, которого включили в список лиц, угрожающих национальной безопасности.
Новости

В Украине создали Координационный штаб связи

Кабмин утвердил создание Координационного штаба связи. Он будет координировать работу сетей во время отключений электроэнергии.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить