Оператор Team Telecom Armenia запустил 5G еще в двух армянских городах

Оператор Team Telecom Armenia включил сеть 5G в двух крупных армянских городах — Гюмри и Ванадзоре. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Жители обоих городов получили доступ к современным цифровым сервисам с более высокой скоростью передачи данных и более стабильным соединением. В то же время оператор продолжает масштабные работы по модернизации мобильной инфраструктуры как в столице Ереване, так и в регионах страны.

Компания одновременно модернизирует сеть 4G и расширяет покрытие 5G. Такой подход позволяет внедрить качественно новые стандарты обслуживания абонентов. По словам генерального директора Team Telecom Armenia Айка Эсаяна, приоритетом остается предоставление безопасных услуг во всех уголках республики.

«До конца этого года тысячи базовых станций Team будут функционировать исключительно на современных технологиях, способствуя динамичному развитию цифровой среды страны», — отметил руководитель оператора.

Team-ի 5G-ն հասանելի է Գյումրիում և Վանաձորում

Развитие сети ведется с использованием передового оборудования шведской компании Ericsson. Это технологическое решение обеспечивает более плавный переход при выполнении стратегического проекта по выводу из эксплуатации устаревшей сети 2G. Абоненты при этом получают более безопасные и качественные цифровые услуги.

Оператор также модернизирует инфраструктуру вдоль межгосударственных автомобильных трасс. Это гарантирует надежность мобильной связи даже во время движения.

На сегодня сеть 5G от Team Telecom Armenia работает в трех крупнейших городах Армении — Ереване, Гюмри и Ванадзоре. Сотни тысяч жителей получили доступ к безопасной и надежной мобильной связи нового поколения.