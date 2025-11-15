UARU

UARU

Оператор Team Telecom Armenia запустил 5G еще в двух армянских городах

НовостиТелеком
Team Telecom Armenia 5G

Оператор Team Telecom Armenia включил сеть 5G в двух крупных армянских городах — Гюмри и Ванадзоре. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Жители обоих городов получили доступ к современным цифровым сервисам с более высокой скоростью передачи данных и более стабильным соединением. В то же время оператор продолжает масштабные работы по модернизации мобильной инфраструктуры как в столице Ереване, так и в регионах страны.

- Реклама -

Компания одновременно модернизирует сеть 4G и расширяет покрытие 5G. Такой подход позволяет внедрить качественно новые стандарты обслуживания абонентов. По словам генерального директора Team Telecom Armenia Айка Эсаяна, приоритетом остается предоставление безопасных услуг во всех уголках республики.

«До конца этого года тысячи базовых станций Team будут функционировать исключительно на современных технологиях, способствуя динамичному развитию цифровой среды страны», — отметил руководитель оператора.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий
Team-ի 5G-ն հասանելի է Գյումրիում և Վանաձորում

Развитие сети ведется с использованием передового оборудования шведской компании Ericsson. Это технологическое решение обеспечивает более плавный переход при выполнении стратегического проекта по выводу из эксплуатации устаревшей сети 2G. Абоненты при этом получают более безопасные и качественные цифровые услуги.

Оператор также модернизирует инфраструктуру вдоль межгосударственных автомобильных трасс. Это гарантирует надежность мобильной связи даже во время движения.

На сегодня сеть 5G от Team Telecom Armenia работает в трех крупнейших городах Армении — Ереване, Гюмри и Ванадзоре. Сотни тысяч жителей получили доступ к безопасной и надежной мобильной связи нового поколения.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

MEGOGO покажет решающий матч Украины против Исландии на платформе и бесплатном эфирном канале

16 ноября MEGOGO покажет решающий матч Украины против Исландии. Трансляция на платформе по подписке и бесплатно на эфирном канале «MEGOGO СПОРТ».
Новости

Установлен новый рекорд скорости передачи данных по оптоволокну — 430 Тбит/с

Международная группа ученых передала данные по оптоволокну со скоростью 430 Тбит/с. Новая технология в три раза увеличивает пропускную способность на стандартном оптическом волокне типа ITU-T G.654.
Новости

Ученые объединили OLED-дисплеи с метаповерхностями для проекции голограмм

Ученые объединили OLED с метаповерхностями для создания голограмм. Технология упрощает производство голографических дисплеев для смартфонов.
Новости

SWEET.TV удалил из каталога все фильмы и сериалы, где снимался Колокольников

SWEET.TV удалил все фильмы и сериалы с участием актера Колокольникова, которого включили в список лиц, угрожающих национальной безопасности.
Новости

В Украине создали Координационный штаб связи

Кабмин утвердил создание Координационного штаба связи. Он будет координировать работу сетей во время отключений электроэнергии.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить