MEGOGO покажет решающий матч Украины против Исландии на платформе и бесплатном эфирном канале

Новости
Матч Україна – Ісландія на MEGOGO

Медиасервис MEGOGO будет транслировать в прямом эфире решающий матч сборной Украины против Исландии в отборе на чемпионат мира-2026 (ЧМ-2026). Поединок состоится 16 ноября на варшавском стадионе «Войска польского», начало в 19:00 по киевскому времени.

Матч можно будет смотреть на OTT-платформе MEGOGO по подписке «Оптимальная», «Спорт» и всеми пакетами «MEGOPACK». В то же время зрители смогут бесплатно посмотреть игру на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в цифровом эфире T2 и кабельных сетях.

Комментировать поединок будут Вадим Шевякин и Сергей Лукьяненко. Комментаторы будут работать непосредственно с арены в Варшаве. Предматчевая студия с ведущим Виталием Кравченко начнется в 17:30. Гостями студии станут бывшие игроки национальной команды Александр Головко и Эдуард Цихмейструк, которые выступят в качестве экспертов.

Пользователи платформы MEGOGO могут найти трансляцию в подразделе «Футбол» раздела «Спорт». Также матч покажут на канале «MEGOGO Футбол Первый» и отдельном всплывающем канале в разделе «Телевидение». Последний появится на сервисе в день матча.

Команда Сергея Реброва сыграет решающий матч после поражения от Франции со счетом 0:4. Несмотря на неудачу, украинцы сохраняют шансы пробиться на мировое первенство через плей-офф. Для этого национальной сборной необходима исключительно победа над исландцами.

Обе команды набрали по 7 очков в группе. Французы уже гарантировали себе прямую путевку на Мундиаль, имея 13 очков. Азербайджан потерял математические шансы на выход в финальную часть турнира, имея только 1 очко.

Редакция Mediasat
