В Украине создали Координационный штаб связи

Правительство Украины утвердило создание Координационного штаба связи. Новый орган будет обеспечивать стабильную работу телекоммуникационных сетей во время отключений электроэнергии. Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации (Минцифры).

Координационный штаб будет работать как единый центр координации. Он объединит усилия центральных и местных органов власти, телекоммуникационных операторов и профильных государственных ведомств. Структура предназначена для предотвращения угроз и оперативного реагирования на них, чтобы сети связи работали без сбоев.

Штаб будет обеспечивать бесперебойную работу телекоммуникационной инфраструктуры при отключении электроэнергии. Он также будет обеспечивать эффективное взаимодействие с мобильными операторами и координировать подготовку сетей к автономной работе. Особое внимание будет уделяться быстрой реакции на риски для объектов критической инфраструктуры.

В Минцифры объяснили механизм работы новосозданного органа. Разработают четкие протоколы взаимодействия между всеми участниками процесса. Операторы получат более быстрый доступ к горюче-смазочным материалам для генераторов. Технические бригады смогут беспрепятственно попадать в поврежденные объекты инфраструктуры. Критические вопросы будут решаться без лишних административных процедур. Кроме того, штаб будет анализировать ситуацию и давать рекомендации непосредственно Кабинету Министров.

Координационный штаб связи возглавит первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В состав органа вошли руководители трех крупнейших мобильных операторов страны. Компании «Киевстар», Vodafone Ukraine и lifecell делегировали своих представителей в штаб. Также в структуру вошли председатель НКРЭКУ Юрий Власенко и представители ключевых ведомств.

В работе штаба примут участие представители Министерства энергетики (Минэнерго), Министерства обороны (Минобороны), Министерства внутренних дел (МВД), Службы безопасности Украины (СБУ), Национальной полиции, Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). К работе привлекут руководителей областных военных администраций. Глава НКЭК Лилия Мальон также вошла в состав штаба.

Напомним, что ранее Минцифры объявило о запуске проекта «Генератор связи». Инициатива предусматривает, что бизнес и граждане смогут на платной основе обеспечивать базовые станции мобильных операторов собственными источниками питания. Это повысит автономность телекоммуникационной инфраструктуры во время длительных отключений электроэнергии.