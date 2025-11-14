UARU

UARU

В Украине создали Координационный штаб связи

Новости
Вежа мобільного зв'язку
Фото: Мінцифра

Правительство Украины утвердило создание Координационного штаба связи. Новый орган будет обеспечивать стабильную работу телекоммуникационных сетей во время отключений электроэнергии. Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации (Минцифры).

Координационный штаб будет работать как единый центр координации. Он объединит усилия центральных и местных органов власти, телекоммуникационных операторов и профильных государственных ведомств. Структура предназначена для предотвращения угроз и оперативного реагирования на них, чтобы сети связи работали без сбоев.

- Реклама -

Штаб будет обеспечивать бесперебойную работу телекоммуникационной инфраструктуры при отключении электроэнергии. Он также будет обеспечивать эффективное взаимодействие с мобильными операторами и координировать подготовку сетей к автономной работе. Особое внимание будет уделяться быстрой реакции на риски для объектов критической инфраструктуры.

В Минцифры объяснили механизм работы новосозданного органа. Разработают четкие протоколы взаимодействия между всеми участниками процесса. Операторы получат более быстрый доступ к горюче-смазочным материалам для генераторов. Технические бригады смогут беспрепятственно попадать в поврежденные объекты инфраструктуры. Критические вопросы будут решаться без лишних административных процедур. Кроме того, штаб будет анализировать ситуацию и давать рекомендации непосредственно Кабинету Министров.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Координационный штаб связи возглавит первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В состав органа вошли руководители трех крупнейших мобильных операторов страны. Компании «Киевстар», Vodafone Ukraine и lifecell делегировали своих представителей в штаб. Также в структуру вошли председатель НКРЭКУ Юрий Власенко и представители ключевых ведомств.

В работе штаба примут участие представители Министерства энергетики (Минэнерго), Министерства обороны (Минобороны), Министерства внутренних дел (МВД), Службы безопасности Украины (СБУ), Национальной полиции, Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). К работе привлекут руководителей областных военных администраций. Глава НКЭК Лилия Мальон также вошла в состав штаба.

Напомним, что ранее Минцифры объявило о запуске проекта «Генератор связи». Инициатива предусматривает, что бизнес и граждане смогут на платной основе обеспечивать базовые станции мобильных операторов собственными источниками питания. Это повысит автономность телекоммуникационной инфраструктуры во время длительных отключений электроэнергии.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

SWEET.TV удалил из каталога все фильмы и сериалы, где снимался Колокольников

SWEET.TV удалил все фильмы и сериалы с участием актера Колокольникова, которого включили в список лиц, угрожающих национальной безопасности.
Новости

Армянский оператор Team Telecom Armenia отключает сеть 2G

15 ноября армянский оператор Team Telecom Armenia отключит сеть 2G. Освободившиеся радиочастоты будут направлены на развитие 4G и 5G связи.
Новости

Турция U-21 – Украина U-21: MEGOGO покажет матч молодежной сборной в отборе на Евро-2027

MEGOGO будет транслировать на OTT-платформе и канале «MEGOGO СПОРТ» матч Турция U-21 – Украина U-21 в отборе на Евро-2027. Игра состоится 14 ноября в 19:00.
Новости

lifecell развивает интеграцию сервисов и готовит биометрический вход в приложение My lifecell

Приложение My lifecell уже скачали более 26 миллионов раз. Сейчас lifecell работает над биометрическим входом и улучшает интеграцию сервисов.
Новости

Amazon переименовала спутниковый интернет-сервис Project Kuiper в Amazon Leo

Project Kuiper теперь называется Amazon Leo. Новое название указывает на низкую околоземную орбиту (LEO), где Amazon уже разместила 153 интернет-спутника.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить