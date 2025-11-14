UARU

Турция U-21 – Украина U-21: MEGOGO покажет матч молодежной сборной в отборе на Евро-2027

Туреччина U-21 – Україна U-21

MEGOGO будет транслировать квалификационный матч чемпионата Европы-2027 (U-21) между молодежными сборными Турции и Украины. Зрители смогут следить за игрой на OTT-платформе и телеканале «MEGOGO СПОРТ», который доступен в сети цифрового эфирного вещания T2 и у кабельных операторов.

Матч пройдет в рамках квалификации на европейское первенство. Подопечные наставника Унаи Мельгосы выйдут на поле стадиона «Реджеп Тайип Эрдоган» в Стамбуле 14 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Посмотреть матч на платформе MEGOGO можно по нескольким подпискам. Трансляция будет доступна владельцам подписок «Оптимальная» и «Спорт», а также всем подписчикам пакетов «MEGOPACK». Параллельно поединок будет транслироваться на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в составе общенационального мультиплекса цифрового телевидения и сетях кабельных операторов.

Комментировать игру будут Александр Новак и Владимир Зверов. Трансляция начнется в 18:30 из специальной аналитической студии, оформленной как «визитная карточка». На платформе найти матч можно через раздел «Спорт» в подразделе «Футбол» или непосредственно на канале «MEGOGO Футбол Первый».

Матч также можно будет посмотреть на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ). Организация проведет прямую трансляцию встречи на собственном канале.

Турнирная ситуация в группе складывается непросто для украинской команды. После трех сыгранных туров молодежная сборная занимает третью позицию с четырьмя набранными очками. Турция, напротив, возглавляет турнирную таблицу с пятью баллами в своем активе. Хорватская команда расположилась на второй строчке, также имея четыре пункта, но сохраняя матч в запасе. Венгрия набрала три очка, тогда как Литва замыкает группу с единственным баллом.

Финальный этап молодежного чемпионата Европы-2027 примут две балканские страны – Албания и Сербия. Этот турнир будет иметь особое значение, поскольку его результаты определят состав участников футбольного турнира на Олимпийских играх-2028.

Редакция Mediasat
