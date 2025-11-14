SWEET.TV удалил из каталога все фильмы и сериалы, где снимался Колокольников

Видеосервис SWEET.TV удалил все аудиовизуальные произведения, в которых снимался российский актер Юрий Колокольников, сразу после того, как это обнаружили. Актер находится в Списке лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает «Детектор медиа».

Отвечая на запрос, компания подтвердила, что провела внутреннюю проверку. ООО «ОТТ Украина» (юридическое лицо видеосервиса) выяснило, что на SWEET.TV сейчас нет ни одного произведения, где снимался Юрий Колокольников. Представители платформы подчеркнули, что строго соблюдают требования украинского законодательства в сфере медиа.

- Реклама -

Кроме того, компания ввела дополнительные превентивные меры и усовершенствовала внутренние процедуры контроля. Это должно усилить мониторинг контента и предотвратить появление на платформе произведений, в которых снимаются лица из санкционного списка.

К этому случаю привела внеплановая проверка, которую Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) назначил для SWEET.TV. В ходе мониторинга регулятор обнаружил в каталоге платформы фильм Кристофера Нолана «Тенет», а также первую, третью и девятую серии четвертого сезона «Игры престолов». В этих произведениях снялся российский актер Юрий Колокольников.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Колокольникова внесли в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, 21 августа 2025 года. После этого показ контента с его участием на украинских медиаплатформах стал нарушением законодательства.

Подобная ситуация произошла и с другим медиасервисом. 23 октября Нацсовет назначил проверку «youtv» (юридическое лицо ООО «Платформа ТВ»). Повод — в каталоге обнаружили фильм «Миссия невыполнима: Протокол “Фантом”», где снялся российский актер Владимир Машков. Его тоже внесли в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.