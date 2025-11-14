Суд разрешил СБУ осмотреть помещения телеканала «Интер»

Соломенский районный суд Киева разрешил следователю Службы безопасности Украины (СБУ) осмотреть помещение Частного акционерного общества (ЧАО) «Телеканал Интер» на улице Дмитровской, 30. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на постановление от 6 ноября.

Суд принял решение в рамках уголовного производства, где расследуются обстоятельства смены владельцев телевизионного канала. СБУ ведет следствие по признакам двух статей Уголовного кодекса Украины (УКУ): подделки документов (часть 1 статьи 358) и финансирования терроризма (часть 3 статьи 258-5).

Экспертиза выявила подделку ключевого документа по делу. По заключению эксперта, подпись на электрофотокопии доверенности от 23 мая 2005 года была сделана не бывшим владельцем «Интера» Игорем Плужниковым, а другим лицом. Именно на основании этого поддельного документа акции телеканала передали ассоциации «Деловой мир» Валерия Хорошковского. Отчуждение произошло за месяц до смерти Плужникова.

Следствие также рассматривает сделку 2015 года, когда бизнесмен Дмитрий Фирташ купил 29 процентов акций «Интера» у российского Открытого акционерного общества (ОАО) «Первый канал». Стоимость сделки составила 100 миллионов долларов. СБУ считает эту операцию финансированием террористической деятельности, поскольку российская медиакомпания ведет антиукраинскую деятельность и популяризирует террористов и сепаратистов.

Следователь постановлением признал уставный капитал и имущество ЧАО «Телеканал Интер» вещественными доказательствами в уголовном производстве. В перечень входит главный офис компании площадью 6264,7 квадратных метров на улице Дмитровской в столице. Цель осмотра, который разрешил суд, — определить оценочную стоимость этого имущества.

Постановление суда содержит важную деталь процессуального характера. Вещественные доказательства стоимостью более 200 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц передают в Национальное агентство по управлению активами.

По состоянию на апрель 2024 года Фирташ контролирует мажоритарный пакет акций телеканала. По официальным данным, его доля в уставном капитале составляет 59,5 процента. Это делает его главным владельцем медиакомпании.

В мае 2023 года СБУ сообщила о подозрении Фирташу и его топ-менеджерам. Их подозревают в присвоении государственного газа на сумму 18 миллиардов гривен. Из-за этого уголовного производства в Украине арестовали активы бизнесмена на сумму 7,4 миллиарда гривен.

С 2021 года против Фирташа действуют персональные санкции. Они предусматривают блокировку его активов в Украине.