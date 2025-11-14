UARU

UARU

lifecell развивает интеграцию сервисов и готовит биометрический вход в приложение My lifecell

Новости
Застосунок My lifecell

Мобильное приложение My lifecell для управления услугами связи продолжает набирать популярность — количество его загрузок превысило 26 миллионов. В приложении абоненты могут следить за расходами, управлять своим номером, подключать электронную SIM-карту (eSIM) и заходить в личный кабинет с защищенным доступом.

Операционная система iOS постепенно становится все более популярной среди пользователей приложения. В прошлом году на Android приходилось 80% загрузок, а на iOS — 20%, сейчас же доля владельцев устройств Apple увеличивается. Это свидетельствует, что техника Apple становится все более популярной среди абонентов оператора.

- Реклама -

Большая часть трафика и загрузок приложения приходится на пользователей из Украины. В то же время активность абонентов в международном роуминге стабильно растет, особенно в странах с большими украинскими общинами. Больше всего загрузок за пределами Украины — в Германии, Польше, Франции, Турции, Нидерландах и Чехии.

Статистика показывает, что абоненты чаще всего пользуются функциями быстрого управления номером и контроля расходов. Самые популярные возможности: просмотр баланса и остатков по пакетам услуг, раздел «Расходы и пополнения», пополнение счета, включение и отключение тарифных опций.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В этом году разработчики сосредоточились на интеграции сервисов через диплинки. Эта технология позволяет пользователям сразу переходить к нужной функции приложения через специальные ссылки. Одновременно разрабатывается и биометрическая аутентификация — она обеспечит более быстрый и безопасный доступ к личному кабинету без ввода паролей.

Компания гарантирует защиту личных данных абонентов — для этого используются современные протоколы шифрования при передаче информации. Вход в личный кабинет обеспечивает технология Single Sign-On (SSO). Пользователи могут установить собственный пароль и включить двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты своей учетной записи.

В разделе «Расходы и пополнения» приложение подробно показывает все финансовые операции — каждая транзакция имеет подробное описание. Есть также реферальная программа «Приведи друга в lifecell», по которой начисляются бонусы на счет. Абоненты могут подключить eSIM, выбрать красивый номер и активировать его сразу в смартфоне, а еще — перевести физическую SIM-карту в электронную без похода в офис обслуживания.

Напомним, абоненты lifecell также могут пользоваться приложением Приват24 без расхода мобильного трафика.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

SWEET.TV удалил из каталога все фильмы и сериалы, где снимался Колокольников

SWEET.TV удалил все фильмы и сериалы с участием актера Колокольникова, которого включили в список лиц, угрожающих национальной безопасности.
Новости

В Украине создали Координационный штаб связи

Кабмин утвердил создание Координационного штаба связи. Он будет координировать работу сетей во время отключений электроэнергии.
Новости

Армянский оператор Team Telecom Armenia отключает сеть 2G

15 ноября армянский оператор Team Telecom Armenia отключит сеть 2G. Освободившиеся радиочастоты будут направлены на развитие 4G и 5G связи.
Новости

Турция U-21 – Украина U-21: MEGOGO покажет матч молодежной сборной в отборе на Евро-2027

MEGOGO будет транслировать на OTT-платформе и канале «MEGOGO СПОРТ» матч Турция U-21 – Украина U-21 в отборе на Евро-2027. Игра состоится 14 ноября в 19:00.
Новости

Amazon переименовала спутниковый интернет-сервис Project Kuiper в Amazon Leo

Project Kuiper теперь называется Amazon Leo. Новое название указывает на низкую околоземную орбиту (LEO), где Amazon уже разместила 153 интернет-спутника.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить