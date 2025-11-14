lifecell развивает интеграцию сервисов и готовит биометрический вход в приложение My lifecell

Мобильное приложение My lifecell для управления услугами связи продолжает набирать популярность — количество его загрузок превысило 26 миллионов. В приложении абоненты могут следить за расходами, управлять своим номером, подключать электронную SIM-карту (eSIM) и заходить в личный кабинет с защищенным доступом.

Операционная система iOS постепенно становится все более популярной среди пользователей приложения. В прошлом году на Android приходилось 80% загрузок, а на iOS — 20%, сейчас же доля владельцев устройств Apple увеличивается. Это свидетельствует, что техника Apple становится все более популярной среди абонентов оператора.

Большая часть трафика и загрузок приложения приходится на пользователей из Украины. В то же время активность абонентов в международном роуминге стабильно растет, особенно в странах с большими украинскими общинами. Больше всего загрузок за пределами Украины — в Германии, Польше, Франции, Турции, Нидерландах и Чехии.

Статистика показывает, что абоненты чаще всего пользуются функциями быстрого управления номером и контроля расходов. Самые популярные возможности: просмотр баланса и остатков по пакетам услуг, раздел «Расходы и пополнения», пополнение счета, включение и отключение тарифных опций.

В этом году разработчики сосредоточились на интеграции сервисов через диплинки. Эта технология позволяет пользователям сразу переходить к нужной функции приложения через специальные ссылки. Одновременно разрабатывается и биометрическая аутентификация — она обеспечит более быстрый и безопасный доступ к личному кабинету без ввода паролей.

Компания гарантирует защиту личных данных абонентов — для этого используются современные протоколы шифрования при передаче информации. Вход в личный кабинет обеспечивает технология Single Sign-On (SSO). Пользователи могут установить собственный пароль и включить двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты своей учетной записи.

В разделе «Расходы и пополнения» приложение подробно показывает все финансовые операции — каждая транзакция имеет подробное описание. Есть также реферальная программа «Приведи друга в lifecell», по которой начисляются бонусы на счет. Абоненты могут подключить eSIM, выбрать красивый номер и активировать его сразу в смартфоне, а еще — перевести физическую SIM-карту в электронную без похода в офис обслуживания.

Напомним, абоненты lifecell также могут пользоваться приложением Приват24 без расхода мобильного трафика.