Армянский оператор Team Telecom Armenia отключает сеть 2G

Компания Team Telecom Armenia с 15 ноября 2025 года полностью прекратит эксплуатацию сети второго поколения (2G). Оператор станет первым в регионе Южного Кавказа, кто сделает это в рамках масштабной программы модернизации инфраструктуры. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Отключение обусловлено необходимостью повысить качество услуг и усилить цифровую безопасность. Сеть 2G была запущена в Армении тридцать лет назад, в 1995 году. Сегодня эта технология уже не соответствует современным стандартам связи.

Прекращение работы устаревшей сети позволит оператору более эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Освободившиеся радиочастоты, оборудование и программные мощности компания направит на развитие технологий четвертого поколения (4G) и пятого поколения (5G). Более тысячи базовых станций будут работать исключительно по современным стандартам мобильной связи.

Модернизация охватит всю территорию страны вместе с отдаленными населенными пунктами. Абоненты получат доступ к более быстрому интернету и более стабильной связи. Компания расширит зоны покрытия 4G и 5G в кратчайшие сроки после отключения сети второго поколения.

«Мы первыми готовы взять на себя ответственность за своевременную оптимизацию и внедрение новейших технологий. Инновационные решения станут еще более доступными для наших абонентов. Модернизация мобильного покрытия многократно повысит эффективность сети и качество услуг», — заявил генеральный директор Team Telecom Armenia Айк Эсаян.

Технология 2G имела существенные ограничения для пользователей. Там, где работала эта сеть, абоненты практически не могли пользоваться мобильным интернетом. Это делало невозможным использование современных средств коммуникации и цифровых сервисов.

Сети нового поколения не имеют этих недостатков. Они позволяют одновременно пользоваться голосовыми услугами и доступом к интернету. К тому же технологии 4G и 5G значительно более энергоэффективны, что снижает негативное воздействие на окружающую среду.

Отключение сети 2G входит в стратегию модернизации, которую Team Telecom Armenia объявила ранее. Компания стремится обеспечить передовую, доступную и устойчивую связь на всей территории Армении.

Сети нового поколения активно развиваются на всем армянском рынке мобильной связи. Другой местный оператор Ucom уже охватил 5G-связью более 94% населения страны.