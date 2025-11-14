Amazon переименовала спутниковый интернет-сервис Project Kuiper в Amazon Leo

Компания Amazon официально изменила название своего спутникового интернет-проекта с Project Kuiper на Amazon Leo. Одновременно корпорация переименовала подразделение для работы с государственными заказчиками, которое теперь называется Leo for Government. Об этом говорится в пресс-релизе Amazon.

Новое название напрямую указывает на низкую околоземную орбиту (Low Earth Orbit, LEO), где работает спутниковая группировка. Именно на этой орбите, высотой до 2000 км над поверхностью Земли, сейчас функционируют 153 аппарата компании. Предыдущее название Project Kuiper было лишь кодовым обозначением на ранних этапах развития программы и ссылалось на пояс астероидов за орбитой Нептуна.

- Реклама -

Amazon объяснила смену бренда готовностью представить постоянное название для сервиса. Компания подчеркнула, что Amazon Leo является простой ссылкой на низкоорбитальную группировку, которая обеспечивает работу всей сети широкополосного интернета.

Amazon Leo: A new era of internet is coming

Смотрите это видео на YouTube

Важным стимулом для ускорения развертывания сети стал успешный запуск тяжелой ракеты New Glenn от Blue Origin, который завершился посадкой первой ступени. Amazon имеет контракт с Blue Origin на 12 запусков с опцией на дополнительные 15 миссий. Это должно значительно увеличить темпы вывода новых спутников на орбиту.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

С момента начала проекта в 2019 году компания выполнила шесть запусков. Три из них состоялись с использованием ракет Falcon 9 от SpaceX, которые доставили на орбиту 72 спутника. В целом Amazon планирует осуществить более 80 миссий и развернуть более 3000 космических аппаратов. Для сравнения, главный конкурент в этой области, компания SpaceX, недавно вывела на орбиту десятитысячный спутник своей группировки Starlink.

Несмотря на отставание от конкурента, Amazon демонстрирует уверенность в своих перспективах. Компания управляет одной из крупнейших в мире линий производства спутников и разработала передовые клиентские терминалы. Среди них первая коммерческая фазированная антенная решетка для поддержки гигабитных скоростей передачи данных.

К услугам Amazon Leo уже подключились такие клиенты и партнеры, как авиакомпания JetBlue, оборонная корпорация L3Harris, телекоммуникационные компании DIRECTV Latin America и Sky Brasil, а также NBN Co. — национальный оператор широкополосной связи Австралии. Эти контракты свидетельствуют о коммерческом интересе к будущей глобальной сети спутникового интернета от Amazon.