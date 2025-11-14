UARU

UARU

Amazon переименовала спутниковый интернет-сервис Project Kuiper в Amazon Leo

НовостиСпутниковая связь
Amazon Leo

Компания Amazon официально изменила название своего спутникового интернет-проекта с Project Kuiper на Amazon Leo. Одновременно корпорация переименовала подразделение для работы с государственными заказчиками, которое теперь называется Leo for Government. Об этом говорится в пресс-релизе Amazon.

Новое название напрямую указывает на низкую околоземную орбиту (Low Earth Orbit, LEO), где работает спутниковая группировка. Именно на этой орбите, высотой до 2000 км над поверхностью Земли, сейчас функционируют 153 аппарата компании. Предыдущее название Project Kuiper было лишь кодовым обозначением на ранних этапах развития программы и ссылалось на пояс астероидов за орбитой Нептуна.

- Реклама -

Amazon объяснила смену бренда готовностью представить постоянное название для сервиса. Компания подчеркнула, что Amazon Leo является простой ссылкой на низкоорбитальную группировку, которая обеспечивает работу всей сети широкополосного интернета.

Amazon Leo: A new era of internet is coming

Важным стимулом для ускорения развертывания сети стал успешный запуск тяжелой ракеты New Glenn от Blue Origin, который завершился посадкой первой ступени. Amazon имеет контракт с Blue Origin на 12 запусков с опцией на дополнительные 15 миссий. Это должно значительно увеличить темпы вывода новых спутников на орбиту.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

С момента начала проекта в 2019 году компания выполнила шесть запусков. Три из них состоялись с использованием ракет Falcon 9 от SpaceX, которые доставили на орбиту 72 спутника. В целом Amazon планирует осуществить более 80 миссий и развернуть более 3000 космических аппаратов. Для сравнения, главный конкурент в этой области, компания SpaceX, недавно вывела на орбиту десятитысячный спутник своей группировки Starlink.

Несмотря на отставание от конкурента, Amazon демонстрирует уверенность в своих перспективах. Компания управляет одной из крупнейших в мире линий производства спутников и разработала передовые клиентские терминалы. Среди них первая коммерческая фазированная антенная решетка для поддержки гигабитных скоростей передачи данных.

К услугам Amazon Leo уже подключились такие клиенты и партнеры, как авиакомпания JetBlue, оборонная корпорация L3Harris, телекоммуникационные компании DIRECTV Latin America и Sky Brasil, а также NBN Co. — национальный оператор широкополосной связи Австралии. Эти контракты свидетельствуют о коммерческом интересе к будущей глобальной сети спутникового интернета от Amazon.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

SWEET.TV удалил из каталога все фильмы и сериалы, где снимался Колокольников

SWEET.TV удалил все фильмы и сериалы с участием актера Колокольникова, которого включили в список лиц, угрожающих национальной безопасности.
Новости

В Украине создали Координационный штаб связи

Кабмин утвердил создание Координационного штаба связи. Он будет координировать работу сетей во время отключений электроэнергии.
Новости

Армянский оператор Team Telecom Armenia отключает сеть 2G

15 ноября армянский оператор Team Telecom Armenia отключит сеть 2G. Освободившиеся радиочастоты будут направлены на развитие 4G и 5G связи.
Новости

Турция U-21 – Украина U-21: MEGOGO покажет матч молодежной сборной в отборе на Евро-2027

MEGOGO будет транслировать на OTT-платформе и канале «MEGOGO СПОРТ» матч Турция U-21 – Украина U-21 в отборе на Евро-2027. Игра состоится 14 ноября в 19:00.
Новости

lifecell развивает интеграцию сервисов и готовит биометрический вход в приложение My lifecell

Приложение My lifecell уже скачали более 26 миллионов раз. Сейчас lifecell работает над биометрическим входом и улучшает интеграцию сервисов.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить