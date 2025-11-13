Vodacom и Starlink запускают спутниковый интернет для бизнеса в Африке

Крупнейший мобильный оператор Южной Африки Vodacom Group заключил партнерское соглашение с компанией Starlink Илона Маска. По договоренности предприятия по всей Африке будут иметь доступ к интернету через спутниковую сеть Starlink.

По условиям соглашения африканский оператор интегрирует спутниковую технологию Starlink в свою мобильную инфраструктуру. Это позволит компании перепродавать оборудование и услуги Starlink корпоративным клиентам на континенте.

- Реклама -

Хотя Vodacom обслуживает более 223 миллионов абонентов, покрытие сельских районов Африки остается проблемой. Низкая плотность населения, сложные географические условия и ограниченное распространение смартфонов делают строительство традиционных базовых станций экономически нецелесообразным.

Компания, контрольный пакет акций которой принадлежит британской Vodafone, планирует преодолеть пробелы в связи с помощью спутников на низкой орбите. Такая технология позволяет обеспечить интернет даже в отдаленных и труднодоступных регионах континента.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Главный конкурент Vodacom на африканском рынке MTN Group также рассматривает варианты сотрудничества со спутниковыми операторами.

Напомним, что Vodafone совместно с AST SpaceMobile на прошлой неделе объявили о создании европейской спутниковой группы. Система будет обеспечивать прямую связь между спутниками и смартфонами для коммерческих и правительственных нужд.