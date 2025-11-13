UARU

UARU

Vodacom и Starlink запускают спутниковый интернет для бизнеса в Африке

НовостиСпутниковая связь
Vodacom і Starlink
Фото: News Live SA

Крупнейший мобильный оператор Южной Африки Vodacom Group заключил партнерское соглашение с компанией Starlink Илона Маска. По договоренности предприятия по всей Африке будут иметь доступ к интернету через спутниковую сеть Starlink.

По условиям соглашения африканский оператор интегрирует спутниковую технологию Starlink в свою мобильную инфраструктуру. Это позволит компании перепродавать оборудование и услуги Starlink корпоративным клиентам на континенте.

- Реклама -

Хотя Vodacom обслуживает более 223 миллионов абонентов, покрытие сельских районов Африки остается проблемой. Низкая плотность населения, сложные географические условия и ограниченное распространение смартфонов делают строительство традиционных базовых станций экономически нецелесообразным.

Компания, контрольный пакет акций которой принадлежит британской Vodafone, планирует преодолеть пробелы в связи с помощью спутников на низкой орбите. Такая технология позволяет обеспечить интернет даже в отдаленных и труднодоступных регионах континента.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Главный конкурент Vodacom на африканском рынке MTN Group также рассматривает варианты сотрудничества со спутниковыми операторами.

Напомним, что Vodafone совместно с AST SpaceMobile на прошлой неделе объявили о создании европейской спутниковой группы. Система будет обеспечивать прямую связь между спутниками и смартфонами для коммерческих и правительственных нужд.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Суд разрешил СБУ осмотреть помещения телеканала «Интер»

Соломенский суд разрешил СБУ осмотреть помещение телеканала «Интер». Дело касается смены собственности и подделки документов.
Новости

Stingray Group покупает платформу TuneIn за 175 миллионов долларов

Stingray Group объявила о приобретении радиосервиса TuneIn за 175 млн долларов. Платформа имеет более 75 миллионов активных слушателей ежемесячно по всему миру.
Новости

Европейские операторы получат большую часть спектра 6 ГГц для развертывания сетей 6G

Мобильные операторы ЕС получат 540 МГц спектра 6 ГГц для развертывания сетей 6G. Остальные 160 МГц заморозят до Всемирной конференции радиосвязи 2027 года.
Новости

В ОАЭ запустили национальную программу развертывания сетей 6G

ОАЭ запустили национальную программу развития технологий 6G. Технология объединит ИИ, квантовые вычисления и спутниковую связь в единую систему.
Новости

Viber внедряет ИИ-функцию, которая резюмирует содержание веб-ссылок прямо в чате

Viber запускает ИИ-функцию автоматического резюмирования содержания веб-ссылок. Пользователи будут быстро узнавать суть статей прямо в чате.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить