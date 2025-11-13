UARU

UARU

Viber внедряет ИИ-функцию, которая резюмирует содержание веб-ссылок прямо в чате

Новости
Резюмування вмісту вебпосилань у Viber

Компания Rakuten Viber запускает в мессенджере новую функцию с использованием искусственного интеллекта (ИИ) — она будет автоматически создавать краткие изложения содержания веб-страниц. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Новый инструмент предоставляет краткие изложения содержания из любых публичных ссылок непосредственно в интерфейсе приложения. Пользователи быстро ознакомятся с основными тезисами статей или веб-ресурсов, не переключаясь между приложениями. Функция будет работать в личных и групповых чатах, каналах и сообществах.

- Реклама -

Технология преобразует текстовое содержание веб-страниц в список ключевых пунктов. Система обрабатывает материалы разного объема — от развернутых статей до коротких публикаций в блогах. Функционал имеет встроенный автоматический перевод: если пользователь настроил интерфейс Viber на украинский язык, а ссылка ведет на англоязычный ресурс, резюме появится на украинском.

Нововведения получат бесплатно все пользователи мобильной версии приложения. ИИ-алгоритм анализирует исключительно содержание веб-ссылки и не получает доступа к личным сообщениям. Все диалоги в мессенджере остаются защищенными сквозным шифрованием. Резюме видит только тот пользователь, который его запросил, — другие участники беседы его не увидят.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Функция станет доступна для пользователей Viber во всех регионах в течение ближайших дней.

Ранее, в 2024 году, Rakuten Viber запустил возможность автоматического обобщения непрочитанных сообщений в чатах. Такая опция помогает быстро восстановить контекст разговора без просмотра всей истории. Разработчик будет и дальше расширять ИИ-возможности платформы, чтобы сделать ежедневное общение более удобным.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Суд разрешил СБУ осмотреть помещения телеканала «Интер»

Соломенский суд разрешил СБУ осмотреть помещение телеканала «Интер». Дело касается смены собственности и подделки документов.
Новости

Stingray Group покупает платформу TuneIn за 175 миллионов долларов

Stingray Group объявила о приобретении радиосервиса TuneIn за 175 млн долларов. Платформа имеет более 75 миллионов активных слушателей ежемесячно по всему миру.
Новости

Европейские операторы получат большую часть спектра 6 ГГц для развертывания сетей 6G

Мобильные операторы ЕС получат 540 МГц спектра 6 ГГц для развертывания сетей 6G. Остальные 160 МГц заморозят до Всемирной конференции радиосвязи 2027 года.
Новости

В ОАЭ запустили национальную программу развертывания сетей 6G

ОАЭ запустили национальную программу развития технологий 6G. Технология объединит ИИ, квантовые вычисления и спутниковую связь в единую систему.
Новости

Vodacom и Starlink запускают спутниковый интернет для бизнеса в Африке

Крупнейший оператор Южной Африки Vodacom заключил соглашение со Starlink о предоставлении спутникового интернета предприятиям континента.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить