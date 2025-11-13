Viber внедряет ИИ-функцию, которая резюмирует содержание веб-ссылок прямо в чате

Компания Rakuten Viber запускает в мессенджере новую функцию с использованием искусственного интеллекта (ИИ) — она будет автоматически создавать краткие изложения содержания веб-страниц. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Новый инструмент предоставляет краткие изложения содержания из любых публичных ссылок непосредственно в интерфейсе приложения. Пользователи быстро ознакомятся с основными тезисами статей или веб-ресурсов, не переключаясь между приложениями. Функция будет работать в личных и групповых чатах, каналах и сообществах.

- Реклама -

Технология преобразует текстовое содержание веб-страниц в список ключевых пунктов. Система обрабатывает материалы разного объема — от развернутых статей до коротких публикаций в блогах. Функционал имеет встроенный автоматический перевод: если пользователь настроил интерфейс Viber на украинский язык, а ссылка ведет на англоязычный ресурс, резюме появится на украинском.

Нововведения получат бесплатно все пользователи мобильной версии приложения. ИИ-алгоритм анализирует исключительно содержание веб-ссылки и не получает доступа к личным сообщениям. Все диалоги в мессенджере остаются защищенными сквозным шифрованием. Резюме видит только тот пользователь, который его запросил, — другие участники беседы его не увидят.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Функция станет доступна для пользователей Viber во всех регионах в течение ближайших дней.

Ранее, в 2024 году, Rakuten Viber запустил возможность автоматического обобщения непрочитанных сообщений в чатах. Такая опция помогает быстро восстановить контекст разговора без просмотра всей истории. Разработчик будет и дальше расширять ИИ-возможности платформы, чтобы сделать ежедневное общение более удобным.