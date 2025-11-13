UARU

В ОАЭ запустили национальную программу развертывания сетей 6G

ОАЕ розпочали підготовку до запуску мереж 6G

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов объявило о начале национальной инициативы по развитию технологий связи шестого поколения. Согласно планам, будущие сети обеспечат скорость передачи данных в сотни раз выше по сравнению с действующими стандартами 5G. Об этом сообщает Arabian Business.

Управление по регулированию телекоммуникаций (TDRA) заявило, что программа открывает новый этап технологического развития государства. Будущие сети 6G станут фундаментом для массового внедрения искусственного интеллекта, квантовых вычислений и спутниковых систем коммуникации.

Заместитель генерального директора TDRA Мохаммед Аль Рамси подчеркнул, что страна заранее готовится к глобальному переходу на новые технологические стандарты. «Мы начали подготовку к 5G еще в 2015 году и уже в 2019-м стали первым государством региона с коммерческим запуском этой технологии. Сегодня покрытие сетями пятого поколения превышает 99,5% населенных территорий», – отметил он.

По его словам, эти успехи создают фундамент для перехода к следующему технологическому уровню. «Развитие 6G является не только техническим шагом, но и элементом стратегической политики построения экономики, основанной на знаниях, инновациях и цифровых технологиях», — добавил Аль Рамси.

Регулятор уточнил, что в рамках программы будет сформирована национальная экосистема 6G. Она объединит научные центры, университеты и технологические корпорации для создания стандартов и внедрения инновационных решений в приоритетных секторах экономики.

TDRA отмечает, что переход к шестому поколению сетей станет ключевым шагом в реализации долгосрочной стратегии цифровой трансформации государства. Это также позволит укрепить позиции ОАЭ как одного из ведущих технологических центров региона.

В то же время страна уже продемонстрировала технологическое лидерство на Ближнем Востоке, став первой в регионе с коммерческой сетью 5G-Advanced. Ее развернули телекоммуникационный оператор du совместно с китайской корпорацией Huawei.

