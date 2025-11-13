Музыкально-технологическая компания Stingray Group объявила о приобретении интернет-радиосервиса TuneIn. Сумма сделки составляет 175 миллионов долларов, из которых 150 миллионов будут выплачены при закрытии сделки, а дополнительно до 25 миллионов в течение года после завершения сделки.

Финансирование операции осуществляется через обновленный кредитный портфель компании. TuneIn, который начал работу в 2002 году, был одним из пионеров онлайн-музыкального рынка. В отличие от таких платформ, как Apple Music или Spotify Premium, предлагающих музыку по запросу по подписке, TuneIn специализировался на потоковой трансляции традиционных радиостанций через сеть.

Такая бизнес-модель позволила компании предоставлять широкий спектр контента. Платформа транслировала не только музыку, но и новости, разговорные программы и прямые спортивные трансляции. Компания монетизировала контент через платную подписку, которая включала аудиокниги и радиоканалы без рекламы.

Однако компания столкнулась с серьезной конкуренцией на переполненном стриминговом рынке. Спрос на разговорное радио постепенно переориентировался на подкасты, а пользователи стали отдавать предпочтение музыкальным сервисам по подписке.

Монреальская Stingray, владеющая радиостанциями и предоставляющая музыкальные технологии и рекламные услуги, планирует использовать это приобретение для расширения охвата. Особое внимание компания будет уделять партнерствам с производителями оборудования, автопроизводителями и поставщиками контента. По данным Stingray, контент TuneIn доступен на более чем 200 платформах и подключенных устройствах, в том числе более чем на 50 автомобильных аудиосистемах в более чем 100 странах мира.

Стоимость сделки основана на прогнозируемых показателях деятельности. Ожидаемые продажи TuneIn за двенадцатимесячный период до 31 декабря 2025 года составляют 110 миллионов долларов. Скорректированная EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации) за тот же период оценивается в 30 миллионов долларов.

Платформа имеет более 75 миллионов активных слушателей ежемесячно во всем мире. После закрытия сделки бренд TuneIn сохранится. Stingray прогнозирует, что после интеграции общий доход компании превысит 400 миллионов долларов.

Стратегия интеграции предусматривает расширение дистрибуции TuneIn на новые платформы. Компания также планирует укрепить сотрудничество с производителями устройств и автопроизводителями, что должно увеличить глобальный охват цифрового радио и поддержать рост доходов.

Напомним, Stingray Music ранее заключила соглашение с LG Electronics для развития бесплатного стримингового аудиосервиса LG Radio+. Благодаря этому сотрудничеству сервис получил более 200 музыкальных каналов.