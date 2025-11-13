Европейские операторы получат большую часть спектра 6 ГГц для развертывания сетей 6G

Мобильные операторы Европейского Союза получат в распоряжение основную часть радиочастотного диапазона 6 ГГц. Консультативный орган при Европейской комиссии принял решение выделить телекоммуникационным компаниям 540 МГц в верхнем диапазоне. Об этом сообщает Reuters.

Решение было принято после длительной дискуссии между телекоммуникационным сектором и интернет-провайдерами. Операторы мобильной связи обосновывали свою позицию необходимостью обеспечить Европе конкурентные преимущества в развертывании технологии шестого поколения. По их мнению, без доступа к верхнему диапазону 6 ГГц, который является одним из немногих крупных блоков средних частот, оставшихся, регион рискует отстать от Соединенных Штатов во внедрении 6G. В то же время компании, предоставляющие Wi-Fi услуги, настаивали на критической важности дополнительного спектра для развития беспроводных сервисов следующего поколения. Обе стороны изначально требовали исключительного права на весь верхний диапазон 6 ГГц.

Группа по политике в области радиочастотного спектра (Radio Spectrum Policy Group, RSPG) предложила компромиссное решение по распределению частот. Согласно этому предложению, телекоммуникационным операторам будет выделено 540 МГц диапазона.

Остальные 160 МГц в этом частотном диапазоне, которые могли бы отойти Wi-Fi компаниям, будут заморожены до Всемирной конференции радиосвязи (World Radiocommunication Conference, WRC), которая состоится в 2027 году. Конференция проходит под эгидой Международного союза электросвязи (МСЭ) и определит глобальную стратегию использования радиочастотного спектра для перспективных мобильных технологий. Коммерческий запуск сетей 6G ожидается примерно в 2030-х годах.

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Европе сопровождается ужесточением требований к безопасности сетевого оборудования. Ранее мы писали, что Еврокомиссия работает над законодательным закреплением запрета на телекоммуникационное оборудование китайских производителей в сетях пятого поколения. Речь идет о продукции Huawei и ZTE, которых европейская сторона считает поставщиками с высоким уровнем риска.