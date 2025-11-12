Tele2 завершает отключение 3G-сети в Эстонии

Эстонский мобильный оператор Tele2 завершает отключение 3G-сети, начатое в начале года. Первый ноябрьский этап компания провела 6-го числа, последний состоится 20 ноября. Освободившиеся частоты оператор использует для развития сетей 4G и 5G, что улучшит качество услуг для абонентов. Об этом сообщает Tele2 в официальном анонсе.

Последний этап отключения охватит Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, центральные и юго-восточные регионы. Танель Сарри, технический директор компании, говорит, что отказ от устаревшей технологии — естественный шаг в развитии телекоммуникаций. Освободившиеся частоты позволят расширить покрытие современных сетей и улучшить скорость передачи данных.

- Реклама -

В своей инфраструктуре компания использует оборудование Nokia. По словам Сарри, технологическое обновление улучшит качество голосовой связи и мобильного интернета. Отказ от устаревшей технологии открывает возможности для развития услуг нового поколения.

Закрытие 3G-сети началось в феврале этого года с города Раквере. Впоследствии отключение охватило западные регионы Эстонии, Пярнумаа и острова. Затем настала очередь столицы Таллинна и округа Харьюмаа.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Ноябрьское отключение проходит в два этапа. 6 ноября 3G прекратила работу в Рапламаа, Ярвамаа, Йигевамаа, Вильяндимаа, Ляене-Вирумаа, Ида-Вирумаа, а также в восточных частях Харьюмаа и Пярнумаа. 20 ноября оператор отключит сеть в Тартумаа, Валгамаа, Пилвамаа, Вирумаа, Нарве и на побережье Чудского озера.

Представитель компании отметил, что изменения коснутся владельцев устройств, работающих только в 3G. Пользователи устаревших мобильных телефонов смогут звонить через 2G-сеть. Зато владельцам устаревших модемов и роутеров придется купить новые устройства.

Оператор заблаговременно уведомил абонентов о технологических изменениях, дав достаточно времени на подготовку. Tele2 закрывает 3G последним среди мобильных операторов Эстонии. До конца года клиенты компании будут иметь доступ к сетям 2G, 4G и 5G.

График отключения 3G-сети Tele2 в ноябре 2025 года:

6 ноября 2025 (выполнено) — Рапламаа, Ярвамаа, Йигевамаа, Вильяндимаа, Ляене-Вирумаа, Ида-Вирумаа, восточные части Харьюмаа и Пярнумаа.

(выполнено) — Рапламаа, Ярвамаа, Йигевамаа, Вильяндимаа, Ляене-Вирумаа, Ида-Вирумаа, восточные части Харьюмаа и Пярнумаа. 20 ноября 2025 года — Тартумаа, Валгамаа, Пилвамаа, Вирумаа, Нарва, побережье Чудского озера.