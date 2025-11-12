UARU

UARU

Tele2 завершает отключение 3G-сети в Эстонии

НовостиТелеком
3G 4G 5G
Фото: Europa Press

Эстонский мобильный оператор Tele2 завершает отключение 3G-сети, начатое в начале года. Первый ноябрьский этап компания провела 6-го числа, последний состоится 20 ноября. Освободившиеся частоты оператор использует для развития сетей 4G и 5G, что улучшит качество услуг для абонентов. Об этом сообщает Tele2 в официальном анонсе.

Последний этап отключения охватит Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, центральные и юго-восточные регионы. Танель Сарри, технический директор компании, говорит, что отказ от устаревшей технологии — естественный шаг в развитии телекоммуникаций. Освободившиеся частоты позволят расширить покрытие современных сетей и улучшить скорость передачи данных.

- Реклама -

В своей инфраструктуре компания использует оборудование Nokia. По словам Сарри, технологическое обновление улучшит качество голосовой связи и мобильного интернета. Отказ от устаревшей технологии открывает возможности для развития услуг нового поколения.

Закрытие 3G-сети началось в феврале этого года с города Раквере. Впоследствии отключение охватило западные регионы Эстонии, Пярнумаа и острова. Затем настала очередь столицы Таллинна и округа Харьюмаа.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Ноябрьское отключение проходит в два этапа. 6 ноября 3G прекратила работу в Рапламаа, Ярвамаа, Йигевамаа, Вильяндимаа, Ляене-Вирумаа, Ида-Вирумаа, а также в восточных частях Харьюмаа и Пярнумаа. 20 ноября оператор отключит сеть в Тартумаа, Валгамаа, Пилвамаа, Вирумаа, Нарве и на побережье Чудского озера.

Представитель компании отметил, что изменения коснутся владельцев устройств, работающих только в 3G. Пользователи устаревших мобильных телефонов смогут звонить через 2G-сеть. Зато владельцам устаревших модемов и роутеров придется купить новые устройства.

Оператор заблаговременно уведомил абонентов о технологических изменениях, дав достаточно времени на подготовку. Tele2 закрывает 3G последним среди мобильных операторов Эстонии. До конца года клиенты компании будут иметь доступ к сетям 2G, 4G и 5G.

График отключения 3G-сети Tele2 в ноябре 2025 года:

  • 6 ноября 2025 (выполнено) — Рапламаа, Ярвамаа, Йигевамаа, Вильяндимаа, Ляене-Вирумаа, Ида-Вирумаа, восточные части Харьюмаа и Пярнумаа.
  • 20 ноября 2025 года — Тартумаа, Валгамаа, Пилвамаа, Вирумаа, Нарва, побережье Чудского озера.
- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Кыргызстан лидирует по покрытию 4G среди стран Центральной Азии

В Кыргызстане 99,2% населения имеют доступ к 4G связи. Сети работают в 2210 из 2227 населенных пунктов республики. Это самый высокий показатель среди стран Центральной Азии.
Новости

После пятилетнего перерыва в Новой Зеландии снова зажигают башни 5G-связи

В новозеландском регионе Ванака задержали поджигателя башен мобильной связи. Он успел сжечь как минимум три объекта. Мужчине грозит до 14 лет.
Новости

Starlink Direct to Cell заработал на Apple Watch в Японии и Канаде

Спутниковый сервис Starlink от SpaceX стал доступен на умных часах Apple Watch. Услугу запустили операторы Au в Японии и Rogers в Канаде.
Новости

Франция – Украина: MEGOGO покажет отборочный матч к ЧМ-2026

13 ноября MEGOGO эксклюзивно покажет матч Франция – Украина. Смотрите поединок в 21:45 по подписке или бесплатно на канале MEGOGO СПОРТ.
Новости

MEGOGO покажет товарищеский матч по футзалу между сборными Украины и Франции

Сегодня в 22:05 сборная Украины по футзалу сыграет против Франции. MEGOGO покажет игру в прямом эфире на платформе и бесплатном телеканале «MEGOGO СПОРТ».
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить