Starlink Direct to Cell заработал на Apple Watch в Японии и Канаде

Новости
Starlink Direct to Cell запрацював на Apple Watch
Фото: Andrew Gebhart/PCMag

Спутниковый сервис Starlink от SpaceX теперь работает на умных часах. По одному мобильному оператору в Японии и Канаде запустили Starlink Direct to Cell для Apple Watch. Об этом пишет PCMag, ссылаясь на данные KDDI и Rogers.

Японский мобильный оператор Au сообщил, что его услуги теперь совместимы с умными часами Apple. Спутниковая сеть SpaceX будет передавать данные на три новейшие модели часов. Сервис поддерживает Apple Watch Ultra 3, Series 11 и SE 3.

Компания Au обновила официальную страницу поддержки, где подробно описала работу часов со спутниковой связью Starlink. Впрочем, воспользоваться услугой смогут только владельцы сотовых версий Apple Watch, которые оформят подписку Starlink Direct в Au. Пока функция работает только в Японии.

Спутниковая связь на часах имеет определенные ограничения. Пользователи могут только отправлять и получать текстовые сообщения через встроенное приложение Apple Watch.

В то же время канадский партнер SpaceX запустил такую же услугу. Компания Rogers Communications добавила Starlink Direct to Cell в свою сеть. В отличие от Японии, канадцы пользуются бесплатной бета-версией сервиса.

Услугу могут запустить и в США. Американский партнер SpaceX, оператор T-Mobile, уже поддерживает обычные сотовые тарифы для Apple Watch. Компания пока не рассказывает о планах по спутниковой связи для часов.

Сервис T-Satellite от T-Mobile работает с более чем 70 моделями смартфонов. Среди них — iPhone 13 и iPhone Air.

Технология Starlink Direct to Cell распространяется в разных регионах мира. Напомним, в Украине оператор «Киевстар» тестирует эту услугу на всей территории страны.

Редакция Mediasat
