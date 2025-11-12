После пятилетнего перерыва в Новой Зеландии снова зажигают башни 5G-связи

В новозеландском регионе Ванака правоохранители задержали 41-летнего местного жителя по подозрению в организации серии поджогов объектов сотовой связи. Мужчине инкриминируют умышленное уничтожение критической инфраструктуры и незаконное хранение оружия. Об этом сообщает Data Centre Dynamics.

Первые признаки проблемы появились еще летом текущего года, когда был поврежден мобильный ретранслятор. Тогда инцидент не привлек особого внимания, однако осенью ситуация обострилась. Серия поджогов началась 20 сентября, когда огонь повредил одну башню оператора Fortysouth и два распределительных щита. Следующий удар преступник нанес 7 октября, когда полностью сгорело оборудование на башне One New Zealand. Через день произошла попытка поджога инфраструктуры Spark NZ/Connexa, однако серьезных повреждений удалось избежать.

Материальный ущерб от каждого из инцидентов оценивается в сотни тысяч долларов. Помимо финансовых потерь, жители региона временно остались без качественной сотовой связи. Ситуация вынудила местные власти обратиться к общественности с просьбой о помощи в расследовании.

Реакция жителей оказалась оперативной. Уже 22 октября полиция задержала подозреваемого. Первое судебное заседание состоялось 24 октября, по результатам которого обвиняемый остался под стражей до следующего слушания.

Действия задержанного квалифицируются в соответствии с Crimes Act 1961 как умышленный поджог объектов критической инфраструктуры. Максимальное наказание по этой статье составляет 14 лет лишения свободы. Дополнительное обвинение в незаконном хранении оружия может увеличить срок заключения. Телекоммуникационные операторы активно лоббируют ужесточение ответственности за подобные преступления с целью предотвращения подражания.

Последняя волна атак на телекоммуникационную инфраструктуру в Новой Зеландии зафиксирована весной 2020 года. Тогда на фоне пандемии коронавируса активно распространялись конспирологические теории о якобы связи между технологией пятого поколения (5G) и COVID-19. Результатом стали 17 поврежденных и сожженных башен сотовой связи по всей стране.

Тогда ущерб оценивался в 50-100 тысяч долларов на каждый объект без учета косвенных затрат от отсутствия связи. По результатам расследования было задержано несколько человек. Часть из них получила реальные сроки заключения, другие получили условные сроки из-за меньшего масштаба нанесенного ущерба.

Конспирологические теории 2020 года основывались на псевдонаучных утверждениях. Первая версия утверждала, что излучение 5G подавляет иммунную систему человека, делая его более уязвимым к коронавирусу. Вторая теория была еще более абсурдной, утверждая про способности радиоволн непосредственно переносить вирус и провоцировать мутацию молекул кислорода. Распространение этих безосновательных утверждений в значительной степени происходило через социальные сети и отдельных «лидеров мнений».

Нынешняя серия поджогов происходит в другом контексте, когда конспирологические теории пятилетней давности утратили актуальность. Мотивы задержанного подозреваемого пока не разглашаются. Следствие продолжается, следующие судебные заседания должны определить меру ответственности обвиняемого.

Напомним, что в настоящее время Новая Зеландия, как и большинство стран мира, находится на этапе отключения 3G-сетей и перехода к использованию связи 4G и 5G.