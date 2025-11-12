UARU

MEGOGO покажет товарищеский матч по футзалу между сборными Украины и Франции

Франція – Україна: MEGOGO покаже товариський матч футзальної збірної

Сборная Украины по футзалу сегодня, 12 ноября, проведет контрольный матч против национальной команды Франции, готовясь к чемпионату Европы 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба MEGOGO.

Встреча начнется в 22:05 по киевскому времени. Матч покажет исключительно платформа MEGOGO — трансляция будет доступна для подписчиков тарифов «Оптимальная» и «Спорт», а также во всех пакетах «MEGOPACK». В то же время игру можно бесплатно посмотреть на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в эфире цифрового телевидения T2 и кабельных сетей.

Поединок будет комментировать Александр Кульша. Зрители смогут найти трансляцию в подразделе «Футзал» раздела «Спорт», на канале «MEGOGO Футбол Первый» и на отдельном всплывающем канале в разделе «Телевидение», который появится на сервисе в день матча.

Команды уже встречались в этом году. В прошлый раз подопечные главного тренера Александра Косенко играли против французов в матче за третье место на чемпионате мира 2024 года и уверенно победили со счетом 7:1. Тогда украинская сборная впервые в истории завоевала медаль мирового первенства по футзалу.

Сегодняшний спарринг важен для подготовки украинской команды к континентальному турниру. Тренерский штаб сможет оценить готовность игроков и отработать тактические схемы перед официальными соревнованиями.

Редакция Mediasat
