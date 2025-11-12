Кыргызстан лидирует по покрытию 4G среди стран Центральной Азии

В Кыргызской Республике 99,4% населения имеют доступ к сетям 4G. Это дает стране первое место в регионе по охвату мобильной широкополосной связью. Об этом сообщает Economist.kg.

Сегодня 4G связь работает в 2210 из 2227 населенных пунктов республики.

- Реклама -

В то же время 13 населенных пунктов не имеют доступа к мобильной связи. Больше всего их в Иссык-Кульской области — 7. В Джалал-Абадской области таких населенных пунктов 3, в Ошской — 2, в Наринской — 1.

Среди других стран региона Кыргызстан остается лидером по доступу к мобильной связи. Это подтверждают данные портала DataHub о развитии телекоммуникационной инфраструктуры в Центральной Азии.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

На втором месте Узбекистан с покрытием 97%. В Казахстане доступ к 4G имеют 91,6% населения. Таджикистан имеет покрытие 80%, Туркменистан — 67%.

Несмотря на высокие показатели охвата мобильной связью, правительство Кыргызстана усилило контроль над телекоммуникационным рынком. Власти ввели временную государственную монополию на поставку международного интернет-трафика. Ограничения действуют с 15 августа 2025 года по 14 августа 2026 года.