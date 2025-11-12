Франция – Украина: MEGOGO покажет отборочный матч к ЧМ-2026

Медиасервис MEGOGO эксклюзивно покажет поединок сборных Франции и Украины в пятом туре отборочного цикла к чемпионату мира 2026 года (ЧМ-2026). Матч состоится 13 ноября на парижском стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 21:45 по киевскому времени. Об этом говорится в пресс-релизе MEGOGO.

Трансляция будет доступна на OTT-платформе по подписке «Оптимальная» и «Спорт», а также во всех тарифах «MEGOPACK». В то же время посмотреть матч можно бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ», который транслируется в эфире цифрового телевидения T2 и кабельных сетях.

Поединок будут комментировать Вадим Скичко и Виталий Волочай. В 20:30, за два часа до начала матча, начнется предматчевая студия с ведущим Виталием Кравченко. Гостями студии станут бывший игрок национальной команды Александр Головко и футбольный эксперт Андрей Колесник. К студии в прямом эфире из столицы Франции присоединится корреспондент Марина Машкина.

На платформе MEGOGO матч можно найти в подразделе «Футбол» раздела «Спорт», на канале «MEGOGO Футбол Первый», а также на отдельном всплывающем канале в разделе «Телевидение». Этот канал появится на сервисе в день матча.

По итогам четырех туров отборочного цикла сборная Украины занимает второе место в группе и имеет семь очков. Первенство удерживает Франция с 10 очками. На третьем месте Исландия с четырьмя очками, замыкает группу Азербайджан с одним очком.

Победитель группы получит прямую путевку на ЧМ-2026. Команда, которая займет второе место, сможет попасть на турнир через плей-офф.