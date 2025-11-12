Еврокомиссия готовит запрет китайского оборудования для сетей 5G

Еврокомиссия работает над тем, чтобы юридически закрепить запрет на телекоммуникационное оборудование китайских производителей в сетях пятого поколения стран-членов. Как сообщает Bloomberg, речь идет о продукции компаний Huawei и ZTE, которых европейская сторона считает поставщиками с высоким уровнем риска.

Инициатором новой политики выступает вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен. Она хочет превратить в юридически обязательную норму рекомендации 2020 года, которые Еврокомиссия предоставила странам-членам относительно отказа от рискованных поставщиков. Это даст Брюсселю возможность применять санкции против стран, которые будут игнорировать правило, в частности налагать финансовые штрафы.

Такое изменение подхода имеет принципиальное значение, ведь вопросы телекоммуникационной инфраструктуры традиционно относятся к компетенции национальных правительств. Однако статистика выполнения предыдущих рекомендаций вызывает беспокойство: по данным Financial Times, только треть государств-членов Евросоюза (ЕС) выполнила советы 2020 года по ограничению использования китайских технологий.

Решение усилить контроль над поставщиками оборудования связано с ухудшением торговых и политических отношений между Евросоюзом и Пекином. Европейская сторона обеспокоена тем, что контроль над критической инфраструктурой может перейти к корпорациям, имеющим тесные связи с китайским правительством. Такой сценарий рассматривается как потенциальная угроза национальной безопасности.

Стратегия Еврокомиссии выходит за пределы внутренних границ. Брюссель планирует убедить государства, не являющиеся членами ЕС, отказаться от китайских технологий. Среди возможных инструментов влияния рассматривают отказ в финансировании проектов, где предусмотрено использование оборудования Huawei.

Европейский подход согласуется с позицией Соединенных Штатов. В 2019 году президент Дональд Трамп подписал закон, который запрещает государственным органам США использовать продукцию Huawei и ZTE. Впоследствии, в ноябре 2022 года, Федеральная комиссия по связи США (FCC) запретила продажу и импорт нового оборудования этих производителей, ссылаясь на риски национальной безопасности и подозрения о возможном использовании техники для шпионажа.