УПЛ.ТБ вошел в топ-10 телеканалов Украины по итогам октября

Телевизионный канал Украинской премьер-лиги — УПЛ.ТБ — вошел в топ-10 самых популярных телеканалов страны по итогам октября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Доля аудитории спортивного вещателя в сетях OTT и IPTV достигла 1,15 процента. Такой показатель позволяет каналу конкурировать с ведущими украинскими телеканалами развлекательной и новостной направленности.

По данным BigData, в октябре лидерами по доле аудитории стали:

СТБ — 10,63% 1+1 Україна — 7,95% Телемарафон — 7,92% Новий — 6,99% ICTV2 — 5,78% 2+2 — 4,11% ТЕТ — 3,61% Бігуді — 3,43% НТН — 2,59% УПЛ.ТБ — 1,15% Канал 24 — 1,08% Твоє кіно. Hit — 1,05% Київ — 1,04% Твоє кіно. Action — 0,79% Еспресо TV — 0,74%

Президент УПЛ Евгений Дикий отметил, что результаты подтверждают конкурентоспособность системной трансляции Чемпионата на единой медиаплатформе. Руководитель также поблагодарил футбольные клубы за поддержку совместного проекта и сотрудников канала за создание качественного телепродукта.

В спортивном сегменте украинского телевидения УПЛ.ТБ удерживает лидерство. По данным BigData, около 40 процентов всего просмотра спортивного телевидения в сетях OTT и IPTV приходится именно на этот канал. Среди ближайших конкурентов — Setanta Sports HD с долей 17,9 процента, Суспільне Спорт с показателем 9,3 процента и Eurosport 1 с результатом 8,5 процента.

Руководитель УПЛ.ТБ Максим Радченко отметил, что попадание в десятку самых популярных каналов стало результатом ежедневной работы всех участников производственного процесса и поддержки коммерческих и технологических партнеров. По его словам, постепенно формируется культура легального просмотра футбольных матчей, что создает прочный фундамент для дальнейшего развития Чемпионата УПЛ и украинских футбольных клубов.

В то же время Украинская премьер-лига расширяет свое присутствие и на международном рынке. Недавно организация объявила список OTT-платформ, через которые болельщики за пределами Украины могут следить за матчами чемпионата. Зрителям из разных регионов мира доступны три специализированные платформы — OneFootball, PANDA и GoNet.