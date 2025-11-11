UARU

УПЛ.ТБ вошел в топ-10 телеканалов Украины по итогам октября

Телевизионный канал Украинской премьер-лиги — УПЛ.ТБ — вошел в топ-10 самых популярных телеканалов страны по итогам октября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Доля аудитории спортивного вещателя в сетях OTT и IPTV достигла 1,15 процента. Такой показатель позволяет каналу конкурировать с ведущими украинскими телеканалами развлекательной и новостной направленности.

По данным BigData, в октябре лидерами по доле аудитории стали:

  1. СТБ — 10,63%
  2. 1+1 Україна — 7,95%
  3. Телемарафон — 7,92%
  4. Новий — 6,99%
  5. ICTV2 — 5,78%
  6. 2+2 — 4,11%
  7. ТЕТ — 3,61%
  8. Бігуді — 3,43%
  9. НТН — 2,59%
  10. УПЛ.ТБ — 1,15%
  11. Канал 24 — 1,08%
  12. Твоє кіно. Hit — 1,05%
  13. Київ — 1,04%
  14. Твоє кіно. Action — 0,79%
  15. Еспресо TV — 0,74%

Президент УПЛ Евгений Дикий отметил, что результаты подтверждают конкурентоспособность системной трансляции Чемпионата на единой медиаплатформе. Руководитель также поблагодарил футбольные клубы за поддержку совместного проекта и сотрудников канала за создание качественного телепродукта.

В спортивном сегменте украинского телевидения УПЛ.ТБ удерживает лидерство. По данным BigData, около 40 процентов всего просмотра спортивного телевидения в сетях OTT и IPTV приходится именно на этот канал. Среди ближайших конкурентов — Setanta Sports HD с долей 17,9 процента, Суспільне Спорт с показателем 9,3 процента и Eurosport 1 с результатом 8,5 процента.

Руководитель УПЛ.ТБ Максим Радченко отметил, что попадание в десятку самых популярных каналов стало результатом ежедневной работы всех участников производственного процесса и поддержки коммерческих и технологических партнеров. По его словам, постепенно формируется культура легального просмотра футбольных матчей, что создает прочный фундамент для дальнейшего развития Чемпионата УПЛ и украинских футбольных клубов.

В то же время Украинская премьер-лига расширяет свое присутствие и на международном рынке. Недавно организация объявила список OTT-платформ, через которые болельщики за пределами Украины могут следить за матчами чемпионата. Зрителям из разных регионов мира доступны три специализированные платформы — OneFootball, PANDA и GoNet.

