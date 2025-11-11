Телеканал К1 запускает тревел-шоу «Андрей путешествует»

17 ноября на телеканале К1 стартует тревел-проект «Андрей путешествует», который представит украинским зрителям путешествия по самым красивым локациям мира. Программа будет выходить ежедневно по будням в 21:00, говорится в пресс-релизе телеканала.

Ведущим проекта стал украинский тревел-блогер Андрей Мостовой, для которого это первый опыт работы на телевидении. По специальности он юрист, однако с 2015 года активно путешествует после переезда в Варшаву. Свой YouTube-канал блогер запустил два года назад, сосредоточившись на создании качественного видеоконтента о путешествиях.

Основным отличием проекта станет использование профессионального кинематографического оборудования вместо привычных смартфонов или экшен-камер. Для съемок применяются дорогие камеры, специализированные объективы и дроны, которые используются в киноиндустрии. В частности, в арсенале есть редкий объектив на 300 миллиметров для детальной съемки удаленных объектов, таких как горные массивы.

ПРЕМ'ЄРА! АНДРІЙ ПОДОРОЖУЄ — дивіться з 17 листопада у будні о 21:00 на К1!

Каждый выпуск программы будет демонстрировать локации, которые редко попадают в туристические маршруты и о которых почти нет информации на видеоплатформах. Подготовка к съемкам одной страны может длиться несколько месяцев. Ведущий тщательно планирует маршруты, изучает местность и заранее разрабатывает подробный сценарий.

Например, перед поездкой в Исландию блогер в течение полугода собирал информацию и анализировал возможные маршруты. Это позволило открыть для украинской аудитории каньон Мулагьюфур, который еще 10 лет назад не был отмечен на карте. Эта локация напоминает кадры из документальных фильмов National Geographic или голливудских лент о доисторических временах.

Первый выпуск шоу посвящен островному государству Мальта. Несмотря на небольшие размеры страны, которую можно объехать на автомобиле за полчаса, она имеет богатую историю и сочетает европейские, арабские и африканские традиции. Кроме культурного наследия, программа расскажет об экономических особенностях страны, где уровень заработных плат превышает показатели Польши, Чехии и Португалии.

В следующих выпусках зрители увидят Исландию с ее вулканами и каньонами, Итальянскую Ривьеру, озеро Комо, Французские Альпы, Лазурный берег Франции, Сардинию, Лигурию, а также Милан и Венецию. Концепция программы предусматривает сначала демонстрацию природных пейзажей, а затем добавление комментариев ведущего, чтобы не перебивать впечатления зрителей собственными эмоциями.

Напомним, 3 ноября на К1 стартовал новый сезон программы «Крафтовые странствия» с участием ведущего и режиссера-постановщика Евгения Синельникова.