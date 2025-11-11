Сервис LG Radio+ получил более 200 музыкальных каналов благодаря сотрудничеству с Stingray Music

Компания LG Electronics заключила соглашение со Stingray Music для развития бесплатного стримингового аудиосервиса LG Radio+ с поддержкой рекламы (ad-supported). Сегодня сервис доступен владельцам умных телевизоров LG Smart TV на операционной системе webOS версии 6.0 и более поздних в семи странах — Соединенных Штатах, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании и Южной Корее.

Платформа предоставляет пользователям доступ к более чем 200 музыкальным каналам и сотням тысяч композиций разных жанров. Загрузить приложение можно через магазин LG Content Store, а также через разделы «Приложения» и «Музыкальный портал» в операционной системе webOS. Обновленный интерфейс с интуитивной навигацией облегчает поиск музыки, подкастов и радиопередач.

Музыкальную библиотеку Stingray Music сформировали эксперты из разных стран мира, что позволяет слушателям подбирать композиции в соответствии с настроением или ситуацией. Пользователи получили доступ к широкому спектру каналов, которые охватывают многочисленные жанры и представляют творчество локальных исполнителей.

Значительная часть каналов Stingray Music адаптирована под региональные особенности — они отражают местные музыкальные тренды и культурные традиции. В американском сегменте представлены разнообразные направления — от актуальных хитов на канале Today’s Pop до классики на Greatest Hits, а также традиционные мелодии на Country Classics и уникальную подборку Americana Road Trip. Для британских пользователей доступны каналы Greatest Hits UK, Love Songs UK и Kids Hits UK, которые сочетают чартовые композиции, романтические песни и семейные подборки. Немецкий сегмент представлен каналами Today’s Pop Germany, Schlager и Kuschelsongs, гармонично сочетающими современную поп-музыку с традиционными направлениями. Поклонникам корейской поп-музыки предложили специализированные каналы K-Pop Summer Hits, Korean Ballads, Idols и Hot 100 Korea — от популярных групп до чартовых хитов, сезонных треков и культовых баллад.

Для поддержания актуальности контента самые популярные каналы, в частности Today’s K-pop, обновляются еженедельно. Все новинки добавляются в библиотеку в день официального релиза, что обеспечивает пользователям мгновенный доступ к творчеству любимых исполнителей.

«LG Radio+ устанавливает новый стандарт привлечения аудитории, и мы в Stingray рады расширить сотрудничество в качестве музыкального партнера LG в рамках этого увлекательного проекта», — заявил Джим Райли, президент Stingray Music USA. По его словам, музыка является универсальным языком, который объединяет людей через границы и поколения, а сервис LG Radio+ станет новым объединяющим элементом для пользователей во всех регионах присутствия.

Крис Джо, руководитель центра бизнеса платформы webOS компании LG Media Entertainment Solution, подчеркнул, что LG стремится постоянно совершенствовать опыт использования LG Radio+. Сотрудничество с ведущей компанией Stingray откроет владельцам телевизоров LG доступ к большому количеству бесплатного контента и возможность наслаждаться любимой музыкой в любое время.

Владельцы телевизоров LG Smart TV могут улучшить качество прослушивания благодаря функциям AI Sound Pro и Clear Voice Pro. Технология AI Sound Pro основана на алгоритмах глубокого обучения и автоматически оптимизирует звучание в зависимости от жанра и акустической среды, что создает эффект более глубокого погружения в музыку. Функция Clear Voice Pro повышает четкость голосовых дорожек, что особенно важно при прослушивании новостей, подкастов или ток-шоу.

Обновленный интерфейс платформы разработан для непрерывного прослушивания и упрощенной навигации. Подкасты, радиопередачи и музыкальные каналы объединены на единой платформе с интуитивным дизайном. Новый интерфейс обеспечивает быструю ориентацию в контенте, удобное переключение между прямыми эфирами и поиск подкастов. Отдельная страница «Избранное» предоставляет мгновенный доступ к любимым каналам и персонализированному контенту.

Боковое меню с быстрым доступом к разделам «Главная», «Музыка», «В эфире» и «Подкасты» обозначено четкими иконками. Упрощенная компоновка и логичная структура обеспечивают свободное перемещение между разделами платформы, что создает комфортный опыт использования сервиса.