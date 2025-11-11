Представлен первый прозрачный монитор для повседневной работы

Компания Visual Instruments объявила о создании революционного дисплея Phantom, который стал первым в мире прозрачным монитором, предназначенным для ежедневной работы. Об этом сообщается на сайте производителя.

Технологическое решение, примененное в новинке, кардинально отличается от традиционных прозрачных OLED-панелей (Organic Light-Emitting Diode). Разработчики выбрали другую концепцию, основанную на принципах проекционных систем. Согласно технической документации компании, Phantom использует механизм, подобный индикаторам на лобовом стекле (Head-Up Display или HUD), которые применяются в авиационной технике. Изображение формируется с помощью проектора и отражается от специально обработанной стеклянной поверхности. Такая архитектура является эволюцией телесуфлеров, адаптированных для нужд компьютерной периферии.

Ключевой инновацией разработки стала система управления прозрачностью экрана. Пользователь получает возможность регулировать степень непрозрачности стекла в широком диапазоне — от полностью прозрачного режима до матового, имитирующего обычный монитор. Производитель интегрировал как минимум три предварительно настроенных профиля, которые обеспечивают адаптацию дисплея к различным сценариям применения. Это позволяет эффективно работать как с документами, так и проводить виртуальные презентации.

Visual Instruments позиционирует Phantom как эргономичное устройство, способствующее сохранению зрения. Компания утверждает, что фокусировка взгляда на объектах, расположенных за экраном, уменьшает утомляемость глаз по сравнению с работой за традиционными непрозрачными мониторами. Впрочем, пока эти утверждения не подтверждены независимыми офтальмологическими исследованиями.

Технические характеристики устройства удивительно высоки. Phantom оснащен 24-дюймовой панелью с нативным разрешением 3840×2160 пикселей и соотношением сторон 16:9. Заявленная пиковая яркость составляет 5000 нит при использовании режима Ultra HDR, что при подтверждении этих данных обеспечит исключительный уровень контраста и детализации изображения. Цветовое покрытие соответствует стандарту sRGB на уровне 100%. Для подключения к компьютеру предусмотрены интерфейсы USB-C и HDMI.

Выпуск инновационного дисплея ограничен пилотной партией. Компания планирует изготовить только десять экземпляров, причем три потенциальных покупателя уже зарезервировали устройства. Официальная информация о стоимости Phantom не обнародована, однако инсайдеры сообщают, что ценообразование будет индивидуальным для каждого заказчика. По неофициальным данным, стоимость монитора будет приближаться к уровню Apple Studio Display и составит ориентировочно 1600 долларов США.

На текущем этапе основной вопрос для отраслевых экспертов остается открытым — насколько комфортным окажется практическое использование такого дисплея в реальных рабочих условиях. При отсутствии независимых обзоров и демонстрационных материалов объективно оценить эргономику и качество воспроизведения изображения невозможно. В то же время, в случае выполнения всех технических обещаний, Phantom может стать одним из самых смелых и инновационных продуктов на рынке дисплейных технологий.

Первые поставки монитора в розничную сеть запланированы на конец четвертого квартала текущего года.