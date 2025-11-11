Apple внедрит в iPhone новые функции спутниковой связи

Компания Apple разрабатывает ряд инновационных функций спутниковой связи для смартфонов iPhone и умных часов. Технологический гигант из Купертино рассматривает спутниковые технологии как стратегическое направление развития, которое в перспективе может заменить традиционные сотовые сети. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

Интерес Apple к спутниковым технологиям уходит корнями в далекое прошлое. Компания начала исследовать это направление еще десять лет назад, когда привлекла двух ведущих экспертов по спутниковой связи из Alphabet Inc. На начальном этапе амбиции производителя iPhone были максимально масштабными. Планировалось создать систему, в которой iPhone будут подключаться к спутникам напрямую, без посредничества операторов связи. Такая концепция должна была обеспечить глобальное покрытие и предоставить Apple полный контроль над собственной экосистемой.

- Реклама -

Впрочем, эти амбициозные планы натолкнулись на технологические ограничения. В середине 2010-х годов подобные идеи обсуждали несколько технологических корпораций, в частности Google, однако ни одна из них не смогла найти практического воплощения. Это заставило Apple пересмотреть свою стратегию и сосредоточиться на более реалистичных целях.

Результатом этих усилий стала функция «Экстренный вызов — SOS», представленная в 2022 году вместе с iPhone 14. Эта возможность позволила пользователям связываться со службами экстренной помощи через спутник даже за пределами покрытия сотовых сетей. Позже Apple расширила возможности, добавив сервис помощи водителям и базовый обмен текстовыми сообщениями через спутниковый канал.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В настоящее время Apple сотрудничает с Globalstar, небольшим оператором низкоорбитальных спутников. Космический флот этой компании постепенно устаревает, но его мощности достаточны для текущих потребностей Apple. В то же время в Купертино продолжаются дискуссии о возможности запуска собственного спутникового сервиса. Руководство корпорации традиционно выступало против этой идеи, аргументируя это тем, что Apple не является телекоммуникационным оператором и не должна им становиться.

Однако ситуация может измениться. Спутниковые технологии имеют потенциал стать доминирующей формой мобильной связи в будущем. Своевременные инвестиции и разработка собственных протоколов связи могут обеспечить Apple конкурентные преимущества на этом рынке. Именно поэтому компания активно работает над расширением спутниковых возможностей для своих устройств.

Apple разрабатывает несколько новых функций, связанных со спутниковыми технологиями для iPhone:

работа Apple Maps через спутник. Пользователям будет доступна навигация без необходимости подключения к сотовой сети или Wi-Fi;

расширенные возможности обмена сообщениями. Можно будет отправлять и принимать не только текст, но и, например, фотографии;

поддержка 5G NTN (Non-Terrestrial Networks). Это технология, расширяющая покрытие сетей за счет использования спутников и высотных платформ, а не только наземных башен;

улучшение качества спутниковой связи как таковой.

Эти нововведения демонстрируют последовательный подход Apple к интеграции спутниковых технологий в свои устройства. Компания движется от базовых функций экстренной связи к комплексным решениям, которые могут обеспечить полноценную коммуникацию независимо от наличия традиционной мобильной инфраструктуры.