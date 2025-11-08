Аналог Starlink: Vodafone и AST SpaceMobile создают совместную спутниковую сеть для Европы

Британский телекоммуникационный оператор Vodafone вместе с американской компанией AST SpaceMobile анонсировали запуск совместного проекта по созданию спутниковой инфраструктуры для прямой связи со смартфонами на европейском континенте. Об этом сообщает агентство Reuters.

Операционный центр будущей спутниковой системы разместят в Германии. Сейчас рассматриваются два варианта локации — вблизи Мюнхена или Ганновера. Управление проектом будет осуществлять совместное предприятие обеих компаний, которое обеспечит покрытие для мобильных операторов по всей Европе.

Новая инфраструктура будет предоставлять широкополосные услуги интернет-доступа, поддерживать системы защиты населения и обеспечивать помощь во время чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Спутниковая группа получит специализированный командный переключатель для обеспечения контроля и безопасности. Система будет включать шифрование каналов связи и централизованное управление спутниками над европейским регионом.

Этот шаг происходит на фоне усиления конкуренции на рынке спутниковой связи. Накануне объявления компания Starlink Илона Маска заключила соглашение с телекоммуникационной группой Veon о предоставлении прямой сотовой связи через спутники. Эта договоренность потенциально открывает для SpaceX доступ к 150 миллионам клиентов на рынках присутствия Veon.

Представители Vodafone сообщили, что операторы мобильной связи из 21 страны Европейского Союза (ЕС) уже проявили интерес к услуге передачи телефонных сигналов с космических спутников на земную поверхность. Коммерческий запуск спутниковой системы запланирован на 2026 год.

Генеральный директор Vodafone Маргерита Делла Валле охарактеризовала проект как «суверенное спутниковое решение», которое обеспечит европейским операторам доступ к защищенным каналам спутниковой связи в дополнение к нынешним наземным сетям. По прогнозам парижской консалтинговой компании Novaspace, мировой рынок спутниковой телефонной связи к 2033 году может превысить 10 миллиардов долларов.

Стоит напомнить, что Vodafone Group совместно с Vodafone Украина планирует проложить новую высокоскоростную подводную кабельную систему в Черном море. Этот проект создаст современный цифровой коридор между Европой и Азией.

Параллельно ведущие европейские аэрокосмические производители Airbus, Thales и Leonardo достигли предварительной договоренности о консолидации спутниковых подразделений. Соглашение предусматривает объединение убыточных спутниковых направлений в единую структуру с 2027 года. Переговоры по этой договоренности длились несколько месяцев.