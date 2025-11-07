Vodafone протестирует переход с 3G на 4G в Ковеле

11 ноября Vodafone Украина начнет испытания по отключению технологии 3G в Ковеле. Это очередной этап модернизации мобильной сети оператора, направленный на переход к стандарту 4G. Об этом редакции Mediasat сообщили в отделе внешних отношений Vodafone Украина.

Тестирование в Ковеле является частью национальной стратегии оператора по обновлению сети до более современных стандартов связи. Во время эксперимента абоненты смогут совершать голосовые звонки через сеть 2G, тогда как передача данных будет работать через 4G. Такой подход позволит компании оценить влияние изменений на опыт пользователей в реальных условиях.

- Реклама -

Постепенный переход на 4G продлится в течение ближайших лет. В то же время покрытие сети четвертого поколения уже сейчас значительно превышает имеющуюся зону 3G, что создает техническую базу для внедрения изменений без потери качества обслуживания.

Переход на новый стандарт обеспечивает абонентам существенные технические преимущества. Скорость передачи данных возрастает в несколько раз, сайты открываются практически мгновенно, а видео воспроизводится без задержек. Устройства с поддержкой технологии Voice over LTE (VoLTE) получают более четкое качество голоса во время разговоров, более быстрое установление соединения и возможность пользоваться интернетом во время звонков без перерывов.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Стабильность видеосвязи также улучшается благодаря более высокой пропускной способности сети 4G. Кроме того, четвертое поколение связи потребляет меньше энергии батареи по сравнению с предыдущим стандартом при условии стабильного сигнала, поскольку передача данных происходит быстрее и эффективнее.

Для комфортного перехода Vodafone рекомендует абонентам проверить настройки сети на своих устройствах. Пользователи могут убедиться, что параметр 4G/LTE активирован в разделе сетевых настроек смартфона. Для быстрой проверки готовности телефона и SIM-карты к работе в сети четвертого поколения достаточно набрать команду *222# и нажать клавишу вызова — результат проверки придет в текстовом сообщении. Подробные инструкции по настройке доступны на официальном сайте оператора.

Модернизация сети в Ковеле является частью более широкой стратегии развития телекоммуникационной инфраструктуры компании. Vodafone Group и Vodafone Украина также готовится к строительству высокоскоростной подводной кабельной системы Kardesa в Черном море, которая соединит Европу и Азию через четыре точки выхода на побережье Болгарии, Грузии, Турции и Украины.