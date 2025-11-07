UARU

У Starlink уже более 8 миллионов активных абонентов

Спутниковый интернет-сервис Starlink компании SpaceX насчитывает уже более 8 миллионов активных пользователей. Об этом сообщает инвестор Tesla Сойер Меррит.

Для сравнения: в августе текущего года база клиентов составляла 7 миллионов абонентов, а в июне — 6 миллионов. Таким образом, за последние месяцы количество пользователей сервиса выросло на миллион.

Согласно данным Меррита, с августа 2025 года ежедневный прирост аудитории Starlink составлял в среднем 14,25 тысячи новых абонентов. Это превысило предыдущий рекордный показатель в 12,2 тысячи пользователей в день. Текущие темпы роста выше на 17 процентов по сравнению с показателями двухмесячной давности.

Starlink досяг 8 мільйонів активних користувачів

Отметку в 1 миллион пользователей сервис пересек в конце 2022 года. На тот момент компания только что запустила сервис на всей территории Аляски и в Канаде, где спутниковая группировка начала работать в высших широтах.

С начала 2025 года производительность сети значительно выросла. За период с января по октябрь скорость передачи данных Starlink увеличилась более чем на 50 процентов. Этому способствовали интенсивные запуски спутников и регулярные обновления программного обеспечения, которые улучшили работу системы как на орбите, так и на наземных станциях. В октябре SpaceX объявила о выводе на орбиту 10 тысяч спутников Starlink.

В конце прошлого месяца SpaceX разослала сообщения пользователям, которые приостановили или отменили подписку на сервис. Компания предупредила, что терминалы необходимо обновить до 17 ноября, иначе оборудование потеряет функциональность.

Редакция Mediasat
