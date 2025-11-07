Таджикистан создает национальный консорциум для развертывания сети 5G

В Таджикистане формируется национальный консорциум 5G, участниками которого станут Служба связи при правительстве республики и мобильные операторы страны. Основная задача объединения – координация внедрения технологии пятого поколения, унификация технических стандартов и ускорение процессов цифровизации. Об этом в интервью «Азия-Плюс» рассказал начальник Службы связи при правительстве Таджикистана Исфандиёри Саъдулло.

Создание консорциума призвано решить ряд стратегических задач в сфере развития телекоммуникационной инфраструктуры. В частности, объединение будет координировать внедрение технологии между различными операторами, что позволит избежать дублирования капиталовложений. Консорциум также обеспечит единое управление частотным спектром и будет способствовать масштабированию сети с минимизацией рисков.

- Реклама -

Важной функцией новосозданной структуры станет поддержка государственной политики в сфере цифровизации и оцифровки. Консорциум будет способствовать развитию концепции «умных» городов и привлечению внешних инвестиций вместе с новейшими технологиями.

На момент создания консорциума некоторые операторы уже осуществили запуск сетей 5G в отдельных районах страны. Однако координация через единый механизм остается необходимой для предотвращения фрагментации инфраструктуры. Существует риск возникновения несовместимости из-за использования различных частотных полос, архитектурных решений и отсутствия механизмов межсетевого взаимодействия.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Совместное использование инфраструктурных инвестиций позволит повысить их эффективность, избежать лишних затрат и ускорить расширение покрытия. Консорциум также обеспечит более выгодные условия при переговорах с поставщиками оборудования по сравнению с индивидуальными закупками каждого оператора в отдельности.

Координация работы участников объединения будет осуществляться централизованно в критических направлениях: распределение частотных диапазонов, радиочастотный мониторинг, распределение площадок для размещения оборудования и обеспечение единства интерфейсов. Консорциум будет устанавливать технические стандарты и критерии качества, а также проверять соответствие операторов установленным требованиям.

При этом операторы сохранят автономию в развитии сетей на собственных участках. В то же время они обязаны соблюдать технические стандарты и условия, определенные консорциумом.

Унификация технических параметров охватит выбор диапазонов частот и их распределение между операторами. Также будут введены единые технические спецификации оборудования, общие интерфейсы и протоколы на уровне транспортной и core-сети. Предусматривается совместное управление радиочастотным мониторингом для предотвращения помех.

Пилотные зоны сети 5G уже функционируют в отдельных районах Душанбе и других крупных городах республики. В течение ближайших пяти лет планируется масштабное внедрение технологии, которое охватит около 50% населения страны.

Полноценный коммерческий запуск сети пятого поколения ожидается до конца 2026 года. Массовое покрытие и широкое использование 5G прогнозируется к 2030 году, учитывая сложность развития инфраструктуры, потребность в инвестициях и необходимость обеспечения покрытия.

- Реклама -

Внедрение технологии 5G принесет пользу различным категориям пользователей. Граждане получат доступ к более высоким скоростям мобильного интернета с возможностью достижения гигабитных значений. Уменьшится задержка сигнала, что важно для онлайн-игр, видеосервисов и интерактивных приложений.

Для бизнеса откроются возможности создания корпоративных сетей 5G на предприятиях, заводах и в промышленных парках. Технология позволит внедрять решения Internet of Things (Интернет вещей) с высокой плотностью подключенных устройств. Компании смогут автоматизировать производственные процессы, применять дистанционный контроль и использовать приложения дополненной и виртуальной реальности.

Государственные структуры смогут предоставлять надежные цифровые госуслуги, развивать телемедицину и дистанционное образование. Технология будет поддерживать функционирование мониторинговых систем, аварийных служб, видеоаналитики и систем общественной безопасности в концепции «умного города».

Финансирование развития инфраструктуры 5G будет осуществляться из различных источников. Основу составят собственные инвестиции операторов, государственное финансирование и субсидии. Дополнительно будут привлекаться международные кредиты и гранты, а также партнерские инвестиции производителей оборудования и технологических компаний.

Таджикистан не единственная центральноазиатская страна, которая активно развивает сети пятого поколения. Соседний Казахстан планирует до конца 2027 года запустить 5G во всех двадцати городах областного и республиканского значения.